Gescher-Hochmoor (ABZ). – Um den Kundenservice rund um die Arbeitsbühnen aus Gescher-Hochmoor weiter zu verbessern, setzt Ruthmann seit Anfang November auf die Augmented-Reality-Software von Teamviewer Pilot.

Mit der Software können Serviceexperten von Ruthmann via Live-Bild vom Smartphone oder Tablet des Kunden Probleme in Echtzeit lösen. Gleichzeitig können der Ruthmann-Serviceexperte und der Kunde über die TeamViewer Pilot-App kommunizieren. Der Ruthmann-Service-Experte hat so in Echtzeit Einblick in die Situation beim Kunden, kann wichtige Aspekte per Live-Bild erfassen und Probleme schnell lösen.

Nach dem Anruf bei der bundesweiten Ruthmann-Servicenummer erhält der Kunde in kurzer Zeit eine SMS mit dem Link zur TeamViewer Pilot-App. Nach dem Download teilt der Kunde dem Ruthmann-Service-Experten telefonisch seine TeamViewer-ID mit, erhält dann sofort einen virtuellen Anruf und das Live-Bild wird an den Ruthmann-Serviceexperten übertragen.

Die Technik ermöglicht es dem Techniker, virtuell Markierungen auf dem Smartphone-Bildschirm des Kunden zu setzen. Relevante Bauteile der Maschine kann er auf dem Bildschirm zum Beispiel mit Pfeilen markieren. Er kann Dinge hervorheben und Textanmerkungen in den Live-Videostream einfügen, den der Kunde mit der Kamera seines Mobilgeräts überträgt. Der Experte kann dem Kunden daher gut verdeutlichen, wie er handeln muss, um die Störung zu beseitigen. Der Kunde muss keine Vermutungen mehr darüber anstellen, welchen er Hebel ziehen oder welchen Knopf er drücken muss. Denn der Ruthmann-Service-Experte sieht genau das, was der Kunde an der Maschine sieht, und kann durch die visuelle Unterstützung zur Lösung des Problems beitragen.

"TeamViewer Pilot ist bei uns direkt durchgestartet und wir sind begeistert", so Jens Schäfer, Servicetechniker bei Ruthmann. "Die ersten Servicefälle konnten sehr schnell und für den Kunden anschaulich gelöst werden." Auch Sprachbarrieren hätten durch die eindeutigen Symbole überwunden werden können. Der Ruthmann-Service blickt positiv in die Zukunft und ist zuversichtlich, Störungen noch schneller beseitigen zu können und Maschinen schnell wieder einsatzbereit zu machen. Augmented Reality sei hierfür wegweisend. Ein Vorteil gegenüber Virtual Reality sei, der Kunde sein Umfeld wie gewohnt wahrnehme, da keine Brille sein Sichtfeld einschränke. TeamViewer Pilot ist für Android- und iOS-Endgeräte verfügbar.