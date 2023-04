Dormagen (ABZ). – Der Markt für gebrauchte Maschinen und landwirtschaftliche Geräte in Deutschland hat sich im Jahr 2022 positiv entwickelt. Angesichts des Mangels an neuer Ausrüstung von Originalherstellern war die Nachfrage im Jahr 2022 groß und Käufer in Europa konzentrierten sich auf die Gebrauchtmaschinen bei Euro Auctions in Dormagen. Aufgrund des hohen Wiederverkaufswerts und des Mangels an Ausrüstungen auf dem Markt war Dormagen nach Veranstalterangaben bei den Käufern sehr beliebt, zumal das Team von Euro Auction in der Lage war, die richtigen Geräte zu finden und zu versteigern.

Euro Auctions hat durch weitreichendes Marketing Käufer aus den baltischen Staaten, Mitteleuropa, Osteuropa, Nordafrika und dem Nahen Osten angezogen, weshalb der Handel in diesen Regionen bei Euro Auctions floriert. Bei der letzten Versteigerung des Jahres von Euro Auctions in Dormagen, dem führenden Auktionshaus für Deutschland und Osteuropa, wurden in vier Tagen gebrauchte Bau- und Landmaschinen im Wert von 14,5 Millionen Euro verkauft. Angesichts des nach wie vor hohen Marktvertrauens in Deutschland kamen 3500 Einheiten unter den Hammer. Die Zahl der Neuanmeldungen von Erstkäufern bei Euro Auctions steigt bei jeder Versteigerung, wobei 15 % der Neuanmeldungen in Dormagen bei dieser Auktion zum ersten Mal mitgeboten haben. Die Versteigerung im Dezember 2022 war die größte Auktion des Jahres in Dormagen, mit einem Zuwachs von 40 % gegenüber der Versteigerung im Oktober 2022 und 15 % mehr als im Dezember 2021.

Das Jahr 2022 brachte einige Herausforderungen mit sich, wobei knappe Lagerbestände das größte Problem darstellte. Bei jeder Versteigerung in Dormagen hat das Team von Euro Auctions jedoch zwischen 3000 und 3500 Posten von schweren Erdbewegungs-, Bau- und Landmaschinen versteigert und sich somit selbst übertroffen. Das Team von Euro Auctions in Dormagen ist dafür bekannt, dass es regelmäßig Maschinen in Top-Zustand mit geringen Betriebsstunden sowie neue und nicht registrierte Maschinen einkauft und so für jede Auktion einen hervorragenden Bestand anbietet. Dementsprechend groß war das internationale Interesse von potenziellen Käufern, was dazu führte, dass 76 % aller Gebote über die Online-Plattform abgegeben wurden. Die wichtigste Käuferregion war Europa, wobei der Nahe Osten gemessen am Volumen stets die zweitwichtigste Region war, während Deutschland, Polen, die Niederlande, Rumänien und Belgien die führenden Käuferländer waren.

Ein neues Käuferland des letzten Jahresquartals, das bisher noch nicht bei den Versteigerungen von Euro Auctions in Dormagen vertreten war, ist die Ukraine. Online-Anmeldung und Kauf von Erdbewegungsmaschinen und kleineren Baggern und Generatoren. Bei der Versteigerung im Dezember in Dormagen war die Ukraine auf Platz 9 der meistbietenden und auf Platz 6 der meistkaufenden Länder. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Käufer aus globalen Krisengebieten Ausrüstung ersteigern. Im Fall der Ukraine, bei dem Russland Versorgungsgüter als Waffe einsetzt, war die Versteigerung von Euro Auctions in Dormagen und in dem führenden britischen Auktionshaus in Leeds, beispiellos.

Der Gebietsleiter von Euro Auctions in Deutschland Dimitrios Varfis erklärt, warum im Dezember die größten Umsätze des Jahres erzielt werden und warum Euro Auctions Dormagen inzwischen eine bewährte und beliebte Alternative ist, Maschinen zu kaufen und verkaufen.

"In den letzten 10 Jahren hat Euro Auctions die Einstellung der Verkäufer und Käufer in Deutschland verändert. Zuvor erfolgte der Kauf und Verkauf hauptsächlich über die großen Originalhersteller, wobei auf dem Markt neue Maschinen gekauft wurden und dabei die gebrauchten Maschinen in Zahlung gegeben wurden." Bei Auktionen können ungenutzte oder überschüssige Bestände schnell und effizient verkauft werden und die zügige Auszahlung ermöglicht es den Unternehmen, das Kapital schnell wieder in ihr Unternehmen zu investieren. Euro Auctions bietet bei jedem Verkauf eine riesige Auswahl an Maschinenmarken und -modellen und ist damit die beste Wahl für Käufer von Maschinen. Vor allem ist das Unternehmen jedoch dafür bekannt, dass es den besten Preis für die Verkäufer erzielt und eine sichere Umgebung für den Kauf von Gebrauchtmaschinen bietet.

"Zu den Zusatzleistungen von Euro Auctions gehören die Erstellung von Berichten über die Maschinen, falls potenzielle Käufer nicht persönlich zum Verkauf kommen können, sowie die Vorbereitung sämtlicher Versandpapiere. Außerdem prüft Euro Auctions die Herkunft aller Geräte und Maschinen, so dass die Käufer sicher sein können, dass die Maschinen, auf die sie bieten, tatsächlich zugelassen sind und dass die Verkäufer von Euro Auctions überprüft worden sind. Ich gehe davon aus, dass der An- und Verkauf in Form von Versteigerungen in den nächsten fünf Jahren in Deutschland genauso beliebt sein wird, wie die führenden Händler von Maschinen, was für die Branche ein bedeutender Schritt nach vorne sein wird."

"In den letzten drei Jahren war der Dezember der umsatzstärkste Monat des Jahres, mit der höchsten Anzahl von verkauften Posten und den höchsten Preisen. Da deutsche Unternehmen im neuen Jahr ihre Steuerschulden begleichen müssen, ist der Dezember ein guter Monat, um Maschinen zu versteigern und den Verkäufern dadurch zu helfen, Eisen gegen Bargeld für ihr Unternehmen einzutauschen. Darüber hinaus ist der Dezember in der Bauindustrie ein Monat der "Spekulationen", und die Unternehmen kaufen Maschinen für Projekte, die sie in den ersten drei Monaten des neuen Jahres möglicherweise in Angriff nehmen.

Da die Erstausrüster Schwierigkeiten haben, neue Maschinen in großen Mengen zu liefern, stellen die Auktionen von Gebrauchtmaschinen in gutem Zustand eine optimale Alternative dar, was sich auch in Zukunft fortsetzen wird." "Was hat sich im Jahr 2022 gut verkauft? Bei Euro Auctions wird alles verkauft, denn das Publikum bestimmt das Tempo des Verkaufs, da alle Verkäufe uneingeschränkt abgewickelt werden. Grabenbagger, Teleskoplader, Muldenkipper, Planierraupen und kleinere Bagger bis zu 10 Tonnen haben gegen Ende des Jahres die besten Preise erzielt."