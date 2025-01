Steinheim (ABZ). – Neuer Name, gleichbleibende Spannung: Die Flex-Elektrowerkzeuge GmbH aktualisiert die Produktbezeichnungen ihres Akku-Sortiments. Statt der bisherigen 10,8 Volt (Nennspannung) wird ab sofort der international verwendete Standard 12 Volt (Leerlaufspannung) zum Namensgeber der Produktreihen.

Bei Flex sollen Anwender von einem umfangreichen Sortiment mit 12-Volt-Akku-Werkzeugen profitieren. Foto: FLex Elektrowerkzeuge

Die Kompatibilität aller Geräte bleibt erhalten. Alle bisherigen 10,8-Volt-Geräte sind mit dem kompletten 12-Volt-Sortiment kompatibel. Auch können alle aktuellen 10,8-Volt-Akku-Werkzeuge, Akkus und Ladegeräte weiterhin genutzt werden und profitieren entsprechend von der Kompatibilität mit der neuen 12-Volt-Akku-Serie.

Hintergrund der aktualisierten Produktbezeichnung: Die bisherige Angabe 10,8 V bezog sich lediglich auf die sogenannte Nennspannung, mit der neuen Bezeichnung 12 V wird nun die Leerlaufspannung angegeben, was dem internationalen Standard entspricht. Somit sorgt die Flex-Elektrowerkzeuge GmbH für mehr Transparenz und eine internationale Vergleichbarkeit der Produkte.

Die Umstellung der Produktnamen von 10,8 V auf 12 V bringt somit keinerlei Nachteile. Die Kunden profitieren weiterhin von einer langen Akkulaufzeit, kompakten Geräten und der Kompatibilität des Werkzeugs innerhalb der jeweiligen Volt-Klasse.

Der neue FLEX Trockenbau-Schrauber DW 37 12-EC punktet laut Hersteller als kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischem Handling und leistungsstarken 3700 Umdrehungen pro Minute beim Trockenbau, im Baugewerbe und im Holzbau. Die Auto-Start-Funktion sorgt für energiesparenden Betrieb. Und ein Impuls-Modus ermöglicht präzises Ansenken von überstehenden Schrauben. Praktisch dabei: Auch das Schrauben-Magazin aus der 18-Volt-Produktserie von Flex ist mit diesem 12-Volt-Schrauber kompatibel.

Mit 1,5 J Schlagenergie bringt die Flex-Elektrowerkzeuge GmbH nach eigenen Angaben nicht nur den aktuell schnellsten, sondern auch gleichzeitig den derzeit schlagkräftigsten 12-V-Bohrhammer auf den Markt. Und das mit einem handlichen Gewicht von nur 1,94 kg inklusive Akku. In Summe ergibt dies das aktuell beste Joule/Gewichts-Verhältnis im Vergleich zum Wettbewerb, heißt es seitens des Unternehmens. Somit eignet sich der FHE 1-16 12-EC für den handlichen Einsatz im Baugewerbe und beim Innenausbau, für Maler, Trockenbauer, Elektroinstallateure und für Klempner ebenso wie für Heizungsbauer.

Ebenfalls neu im 12 Volt-Sortiment des Herstellers FLEX: Die besonders leichte 12V Akku-Stichsäge JSP 12-EC mit 23 mm Hub und 3-stufigem Pendelmechanismus für flexible Schnitte und Rundungen. Mit dem Auto-Mode bietet diese Akku-Säge eine besonders schnelle Schnittgeschwindigkeit. Und mit dem werkzeuglosem Sägeblattwechsel, einer Staubkappe und LED-Licht ist sie auch besonders komfortabel in der Anwendung. Darüber hinaus bieten der aufsteckbare Splitterschutz, ein Gleitschuh sowie eine Winkelverstellung bis 45° weitere Sicherheits- und Komfort-Features.

Die neue 12V-Akku-Säbelsäge RS 16 12-EC zeichnet sich durch kompakte Handlichkeit, schnellen Sägefortschritt und reduzierte Vibrationen aus. Sie ermöglicht leichtes und effektives Arbeiten mit Holz, Kunststoff und Metall einschließlich Stahl und Aluminium. Und ein wichtiges Highlight des kompakten Allrounders: Die RS 16 12-EC erzielt gegenüber vergleichbaren Werkzeugen ihrer Klasse deutlich schnellere Schnitte.

Doppelt hält besser: In diesem Sinne bietet das Unternehmen ebenfalls ab Mitte September im Handel das neue Doppel-Ladegerät CA SP 2x 12/18 mit 2x 150 W für paralleles Laden von zwei Akkus – wahlweise 12 V oder 18 V – an. Das parallele Multi-Voltage-Dual-Port-Ladegerät ist mit dem Stack-Pack kompatibel und lädt mit 6 A je Slot, also zwei Mal je 6 A.

Ebenfalls neu im 12-Volt-Segment von Flex: Das mobile Akku-Radio RD SP 12/18/230 mit sattem Sound, besonders guter seitlicher Sichtbarkeit des Displays sowie einem seitlich zu öffnenden USB-C-Anschlussfach.