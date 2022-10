Ratingen (ABZ). – Die ersten Brechanlagen von dem Hersteller Striker Australia Pty Ltd. werden die nächsten vier bis acht Monaten bei den Käufern in Europa eintreffen. Die ausgereifte Technik von Premium-Zulieferern wie Danfoss-Hydraulik oder die neusten Generation von Schadstoffarmen Caterpillar-Motoren haben die Kunden überzeugt die australischen Maschinen zu kaufen, erklärt die Firma Michael Schladitz Aufbereitungstechnik.

Die Lieferzeiten der auf Kundenwunsch zusammengestellten Brechanlagen oder Siebanlagen liegen bei maximal acht Monaten. Michael Schladitz, der Eigentümer der Schladitz Aufbereitungstechnik, ist und mit der Firma Striker Australia Pty Ltd. die alleinigen Vertriebsrechte hat, ist sehr zufrieden mit den neusten Entwicklungen dass die Kunden sich jetzt für die australischen Maschinen interessieren und denen die robuste Bauweise und die gute Ausstattung überzeugt.



Die Firma Striker Australia Pty Ltd. gibt auf die Maschinen ein Jahr und auf die Stahlteile und Chassis fünf Jahre Garantie. Mit mehreren Service Unternehmen wurden in der Zwischenzeit Verträge geschlossen um den Kunden vor Ort den besten und günstigsten Service für deren Maschinen abzusichern.

Viele Schritte wurden getätigt und viele Schritte wurden gewollt anders gewählt, damit die Firmen vor Ort weiter ihren gewohnten Service und Beratung erhalten und auch einen fachlich kompetenten Ansprechpartner in ihrer Gegend haben.

Die Nachfrage für die elektrischen Baumaschinen hat sehr stark zugenommen, es wird nicht mehr lange dauern dass die erste E-Trac-Brechanlagen oder Siebanlagen von Striker ihre Arbeit im Steinbruch oder auf einen Recyclingplatz aufnehmen, ist Schladitz überzeugt. Es gibt drei elektrische Antriebsvarianten so, dass jeder Kunde für seine Bedürfnisse die richtige Antriebsvariante bei Striker Australia Pty. Ltd findet.

Dadurch das Stiker Australia Pty Ltd. Backenbrecher, Prallbrecher, Kegelbrecher und auch alle Arten von Siebanlagen in sämtlichen Größen und Gewichtklassen baut und das zu einen sehr guten Preis, sieht Schladitz für Striker-Maschinen eine sehr große Zukunft in Europa voraus und sieht für das kommende Jahr 2023 das in jeder Region von Deutschland mehre Brechanlagen von dem Hersteller Striker Australia Pty Ltd. stehen werden.