Aus der Wahl des neuen Präsidiums, die der Zentralverband Hartwarenhandel e. V. (ZHH) auf seiner Delegiertenversammlung abhielt, ist Kai-Uwe Meyer als neuer Präsident hervorgegangen.

Meyer ist geschäftsführender Gesellschafter der Sostegno GmbH, einer Unternehmensberatung aus Goslar. Der neue Präsident will die in den letzten Jahren geleistete Arbeit des ZHH aktiv fortsetzen. Dabei werden die Verbandsspitze, so Meyer, die zunehmenden D2C ("Direct-to Consumer")-Aktivitäten der Branche genauso beschäftigen wie die Chancen und Risiken der strategischen Ausrichtung des Fachhandels unter Berücksichtigung der fortschreitenden Digitalisierung. Dr. Paul Kellerwessel, der nach neun Amtszeiten nicht mehr zur Wiederwahl antrat, wurde zum Ehrenpräsidenten des Verbands ernannt.