Develon ist laut dem Unternehmen eine Kombination aus den Wörtern 'Develop' und 'Onwards'. Der neue Markenname soll die Ausrichtung von HDI verdeutlichen, den Weg in die Zukunft durch Innovationen zu bahnen und unermüdlich mit innovativen Produkten und Lösungen die Welt zu verändern.

HDI habe die Einführung der neuen Marke geplant, seit das Unternehmen im August 2021 eine Tochtergesellschaft von HD Hyundai wurde. Mit der Einführung der neuen Marke will HDI einen Sprung nach vorn machen und zu einem globalen Top-Player in der Baumaschinenbranche werden. Mit der Änderung des Markennamens soll das neue Develon-Logo auf den Baumaschinen von HDI verwendet werden.

"Unsere drei Baumaschinensparten haben ihren Status als eine der wichtigsten Geschäftssäulen von HD Hyundai bereits gefestigt und eine unerschütterliche Grundlage für das Erreichen von Leistungszielen und die Schaffung von Synergieeffekten untereinander geschaffen, und das in einem sich rapide verändernden globalen wirtschaftlichen Umfeld", sagte Cho Young-cheul, CEO von HDI, und fügte hinzu: "Develon wird den zukünftigen Markt der Elektrifizierung und Automatisierung anführen, um Wachstum zu fördern und weiterhin die Marke der Wahl für unsere Kunden zu sein."

HDI will anlässlich der CONEXPO-CON/AGG 2023, die im kommenden März in Las Vegas in den USA stattfindet, Maschinen mit dem neuen Markennamen Develon vorstellen.