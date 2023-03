Wuppertal (ABZ). – Mit dem AluTec stellt Picard nach eigener Aussage einen vollkommen neuartigen Latthammer vor, der das Beste für das Schlagwerkzeug aus unterschiedlichen Materialwelten vereint. Der aus Stahl und Alu kombinierte Hammerkopf in Verbindung mit dem Alu-Stiel soll ein bislang mit einem Hammer nicht erreichtes ergonomisches Arbeiten ermöglichen.

Der AluTec von Picard hat einen aus Stahl und Alu kombinierten Hammerkopf in Verbindung mit einem Alu-Stiel. Foto: Picard

Picard beweist nach eigenen Angaben mit dem AluTec seine Position als Innovationstreiber bei Schlagwerkzeugen. Dieses Vorausdenken eröffne eine vollkommen neue Epoche in der Kategorie Schlagwerkzeug. Der Wuppertaler Hersteller hat nach eigener Aussage den Hammer auf Basis des klassischen Latthammers mit braunem Griff neu definiert: den ersten echten hybriden Latthammer. Aluminium liefere als Material für den Korpus des Hammers deutliche Vorteile. Es ist robust und – wie durch ausgiebige Tests belegt sei – für diese Anwendung effizienter als Titan, Denn Titan weise schnell bei dynamischer Anwendung mit Belastungsspitzen Materialermüdung auf.

Aluminium ist laut Picard genauso leicht und hochstabil, aber im Hammer-Einsatz deutlich langlebiger. Und es beweist seit langer Zeit in der Umsetzung als Karosserie von Premiumfahrzeugen und jetzt bei Picard als massiver Stiel und Rahmen des Hammerkopfes Festigkeit und Widerstandsfähigkeit auch bei hoher Beanspruchung. Dabei bietet der Einsatz des Aluminiums aber die Möglichkeit, das Gesamtgewicht des Hammers auf insgesamt 750 g zu reduzieren – und das nicht zu Lasten der Stabilität.

Gleichzeitig entwickele der Hammer die Schlagkraft dort, wo es drauf ankommt: Durch die Schlagfläche und Klaue aus geschmiedetem Stahl ist nach Herstellerangaben trotz insgesamt reduziertem Gewicht, das effektive Zuschlagen durch ein ausgewogenes Kopfgewicht sichergestellt. Der neue AluTec ist mit gerauter und glatter Schlagfläche verfügbar, die schlank ausgezogene Spitze sowie der Nagelzug sind bei den Stahlelementen präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Beide Stahlelemente sind laut Picard im Hammerkopf miteinander untrennbar verbunden, so dass sich die Stahlteile nicht vom Alu-Körper lösen können. So fügen sich die robusten klassischen Komponenten in den Rahmen des Hammers ein.

Der AluTec orientiert sich in seiner Formgebung, an der eines klassischen Latthammers. Auch die Farbe des neuen rutschfesten und vibrationsdämpfenden Zwei-Komponenten-Griffs ist den Anwendern vertraut. Zusammen mit dem neuen massiven Alustiel wird die Ergonomie des Werkzeugs noch einmal erhöht und soll ein dauerhaft gelenkschonendes und ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen. Der Ausstattungsumfang des AluTec beinhaltet den magnetischen Nagelhalter und den gehärteten Nagelzug. Die Typennummer 1098 sowie Produkt- und Markenname sind in den Alukörper eingelasert.