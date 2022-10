Demnach war der Ausbildungsberuf des Kraftfahrzeugmechatronikers 2021 mit mehr als 1500 Jungen und Männern am stärksten vertreten. Jedoch befanden sich nur wenig Mädchen und Frauen in einer Ausbildung in diesem Job.

Knapp 1000 junge Menschen ließen sich 2021 zu einem Kaufmann oder einer Kauffrau im Einzelhandel ausbilden. Hier war das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Azubis annähernd ausgeglichen. Ein ähnliches Bild zeichnete sich im Verkauf ab. Hier war das Geschlechterverhältnis der rund 1000 Azubis ausgewogen. Es zeigte sich deutlich, dass Mädchen und Frauen weiter eher selten in Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu finden sind.

Insgesamt waren 2021 rund 25 400 Menschen in Thüringen in Ausbildung. Knapp 15.000 davon in Industrie und Handel, rund 7000 im Handwerk und rund 1000 in der Landwirtschaft. Industrie und Handel wie auch das Handwerk zählten zudem mit insgesamt rund 7500 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen von insgesamt rund 9700 in ganz Thüringen zu den vorrangigen Ausbildern.

In Thüringen haben 2021 insgesamt rund 17 500 Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen. Knapp 1500 davon ohne jeglichen Abschluss. Der Großteil mit einem Realschulabschluss (rund 8000).