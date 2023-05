Ausbildungsminus in deutscher Bauwirtschaft

Berlin (ABZ). – "Nach sechs Jahren in Folge, in denen die deutsche Bauwirtschaft ihre Ausbildungszahlen steigern konnte, sehen wir zum ersten Mal ein Minus von 2,1 Prozent", erklärt Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) zu den aktuellen Ausbildungszahlen in der Bauwirtschaft.