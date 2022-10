Für fünf junge Menschen beginnt bei häwa ein neuer Lebensabschnitt. Foto: häwa

Für fünf junge Azubis begann nun ein völlig neuer Lebensabschnitt. Sie traten ihre Ausbildungen als Konstruktionsmechaniker/in und als Industriekaufmann /frau an.



Neben den Möglichkeiten, den beispielsweise ein Berufseinstieg in kaufmännische und betriebswirtschaftliche Aufgabenbereiche bietet, gibt es bei häwa auch die Chance, handwerkliches Geschick einzubringen und zu verfeinern. Möchte man nicht nur Theorie büffeln, sondern auch anpacken und Ergebnisse direkt in den Händen halten, dann bietet eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker optimale Möglichkeiten. Wer gerne tüftelt, konstruiert und baut, sich für Maschinen und Blechbearbeitung interessiert, ist in diesem Ausbildungsgebiet genau richtig.

So startet die 3,5-jährige Ausbildung in der Azubiwerkstatt, um in einem ersten Schritt bis Weihnachten die Grundkenntnisse im Umgang mit Werkzeugen und Maschinen zu erlernen und ein Gefühl für den Umgang mit Stahlblech zu bekommen. Bevor es dann weiter in die nächste Abteilung geht, bekommen die beiden neuen Auszubildenden ein kleines Projekt, das sie eigenständig durchführen sollen. Zum Ausbildungsstart hat jeder Azubi bereits einen eigenen Werkzeugkoffer erhalten.