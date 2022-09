Die Firma Smith Gerüste, bietet neben dem Gerüsthandel, auch einen Reparaturservice für defekte Böden an. Ob Stapelkombi, Robustboden oder Durchstiege, hier wird restauriert und zwar fachgerecht, heißt es von Unternehmensseite. Die Kunden haben die Möglichkeit, eine neue Sperrholzplatte BFU 100 G oder Aluminium Profile, in die ihre alten Gerüstböden einzusetzen. Gerade Aluminium, sei hier besonders nachhaltig und erleichtert zudem das Handling im Gerüstbau. Dafür werden beim anfälligen Robustboden, die Nieten und der defekte Bodenbelag entfernt.



Anschließend kommen Alu Profile mit Nut und Feder zum Einsatz, welche in entsprechender Reihenfolge eingelegt und angenietet werden. Das alles passiert auch, auf Kundenwunsch durch Smith Gerüste. Unter Einhaltung entsprechender Reparaturanleitungen, wird somit in kürzester Zeit, der alte Belag wieder restauriert. Um Ausfälle zu vermeiden, bietet das Unternehmen sogar, sofort einsatzfähige Böden für den Übergang an. Auch für die Logistik ist zuverlässig gesorgt. Ein Abhol- und Lieferdienst, steht Ihnen auf Wunsch zur Verfügung. Kundenservice auf jeder Gerüst-Ebene. "Eine Reparatur der Böden ist kostengünstiger und bietet Ihnen oft sogar Vorteile bei der Abschreibung des Materials", so Sven Smith, Geschäftsinhaber der Smith Gerüste GmbH.

Angeboten wird der Reparaturservice, für fast alle gängigen Hersteller, wie zum Beispiel Layher, MJ Gerüste, Alfix & Assco.