Bielitz/Polen (ABZ). – Der Bau von Green2Day wurde im vierten Quartal 2017 abgeschlossen. Die offizielle Eröffnung fand Anfang September 2018 statt. Das Bürogebäude hat eine Nutzfläche von 18000 m2 und besteht aus sieben Obergeschossen und zwei Untergeschossen. Green2Day bildet zusammen mit dem daneben stehenden Green Day-Gebäude einen Komplex aus modernen Bürobauten. Beide Gebäude wurden vom Architekten Zbigniew Ma?ków entworfen. Green2Day wurde entwickelt, um das LEED-Umweltzertifikat auf Goldniveau zu erhalten. Die angewandten Lösungen sollen einen um 25 % geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu den polnischen Energiestandards gewährleisten; auch der Wasserverbrauch liege mit 45 % unter der Norm. In beiden Gebäuden wurden moderne Aluminiumsysteme von Aluprof eingesetzt, die auch zur Erreichung energiesparender Parameter beitrugen.

Das Gebäude verwendet u. a. das Pfosten-Riegel-Fassadensystem MB-SR50N HI+ mit hoher Wärmeisolierung, das die Herstellung von Fassaden mit schmalen Trennlinien ermöglicht und gleichzeitig die Langlebigkeit und Festigkeit der Konstruktion gewährleistet. Das System verfügt über sehr gute Dämmwerte (U f ab 0,6 W/m2K), was durch das Zertifikat in der höchsten Klasse A+ des Passivhaus Instituts in Darmstadt bestätigt wird. Dies attestiert dem System eine Eignung für passive und energiesparende Gebäudekonzepte. Mit der Fassade MB-SR50N HI+ realisierten die Architekten ein sehr kühnes Projekt, das größtenteils auf einer beachtlichen Anzahl von Sonderverglasungen basiert. Auch für Fenster und Türen mit Wärmedämmung setzten die Planer das MB-86 SI-System ein – und hier zeichnet es sich durch ebenso hohe Isolierwerte aus und besticht mit nicht minder stabilen Profilen, die sich bei großformatigen Konstruktionen und bei vielen Glasarten als perfekte Lösung erweisen. Fassaden-, Fenster- und Türsysteme ermöglichten die Realisierung des Projekts, bei dem ungewöhnliche Verglasungen die Hauptrolle spielen, die den größten ästhetischen Faktor des Green2Day-Gebäudes ausmachen.

Im Inneren wurde das spezielle MB-45 Office System von fest installierten und zu öffnenden transluzenten Trennwänden verwendet. Es wurde speziell für die Konstruktion von hellen und gleichzeitig massiven Wänden in Konferenz- und Büroräumen konzipiert. Dank der großen Verglasung ermöglicht dieses System eine optische Vergrößerung des Innenraums. Aluprof lieferte für das prämierte Gebäude auch moderne Brandschutzlösungen: MB-78EI-Wände und MB-78EI-Trennwände mit Türen von hoher Feuerwiderstandsklasse. Diese Systeme ermöglichten die freie Gestaltung von Leichtbauwerken, welche die sogenannten Feuerzonen trennen und im Brandfall optimalen Bedingungen für die Evakuierung gewährleisten. Die Verwendung von Aluprof-Wänden und Trennwänden ermöglichte es, die technischen Anforderungen des Projekts zu erfüllen; und das Gebäude selbst fügt sich perfekt in die Ästhetik des Gesamtkomplexes ein.

Die beeindruckende Verglasung von Green2Day zog u. a. die Aufmerksamkeit der Jury des Wettbewerbs „Objekt des Jahres mit Aluprof-Systemen“ auf sich, die das Gebäude in der diesjährigen Ausgabe mit dem ersten Platz auszeichnete. Das Gebäude in Breslau stach unter mehr als 170 Objekten hervor. Der Juryvorsitzende, Architekt Tomasz Konior, begründete das Urteil mit den Worten: „Ein schönes, sich wiederholendes Motiv eines Fensters, das sich auf absolut archetypische Muster dessen stützt, was ein Fenster in einem Gebäude ist. Ich habe keinen Zweifel daran, wo der Eingang zu diesem Haus ist. Auch die Hierarchie ist schön aufgebaut, was die Struktur einer funktionalen, eher pragmatischen und doch außergewöhnlichen Schönheit des Gebäudes im Zentrum von Breslau schafft.“

Die Statue für den Titel „Objekt des Jahres mit Aluprof-Systemen", der mit einer Preissumme von 50.000 PLN dotiert ist, wurde vom Projektträger, dem Architekten Zbigniew Ma?ków, entgegengenommen. „Dies ist aus mehreren Gründen ein äußerst wichtiger Wettbewerb. Zunächst einmal fördert er die polnische Architektur. Zweitens wird der polnische Hersteller von Aluminiumprofilen zu einer effektiven Unterstützung und Basis für den Bau komplexer und technologisch anspruchsvoller Gebäude herangezogen. Der Wettbewerb „Objekt des Jahres mit Aluprof-Systemen“ zeichnet wertvolle Projekte aus und setzt damit neue Maßstäbe für zukünftige Designteams. Dies ist eine wertvolle Initiative, aus der man lernen kann“, fasst Zbigniew Ma?ków zusammen.