Aushub für Betonplatte am kaputten Bahntunnel in Rastatt beginnt

Rastatt/Stuttgart (dpa). - Die Deutsche Bahn (DB) beginnt mit dem Bau einer Stahlbetonplatte über dem beschädigten Tunnel der Rheintalbahn in Rastatt. Dazu werde jetzt eine Baugrube ausgehoben, teilte das Unternehmen am Sonntag in Stuttgart mit. Der Rückbau der alten Gleise sei wie vorgesehen am Samstag abgeschlossen worden. Die Stahlbetonplatte mit einem Meter Dicke soll 100 m lang werden und die neuen Schienen tragen. Zuvor hatte die DB mit 120 m Länge gerechnet. Bei einer Optimierung der Planung sei es zu der Reduzierung gekommen, sagte ein Sprecher. Die beschädigte Röhre wurde zur Stabilisierung auf 150 m Länge mit Beton ausgefüllt.