Hubert Aiwanger (Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, v.l.), Stefan Schweitzer (Kaufmännischer Leiter Geda GmbH) und Juror Stefan Schmal. Foto: Studio SX Heuser

Auch die Geda GmbH durfte den Preis entgegennehmen. Die Auszeichnung wird jährlich vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vergeben,. Die über alle Regierungsbezirke verteilten Preisträger wurden von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als unabhängigem Juror im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums ermittelt.

Geda hat die strengen Auswahlkriterien des Wettbewerbs in herausragendem Maße erfüllt, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen wiesen die letzten Jahre über eine beträchtliche Steigerung auf, so die Jury. Bereits im Jahr 2017 wurde das Unternehmen mit diesem Preis ausgezeichnet und durfte fünf Jahre später gleich nochmal feiern. Stefan Schweitzer, der kaufmännische Leiter der Firma Geda, nahm den Preis im Rahmen einer feierlichen Verleihung im Schloss Schleißheim von dem bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger entgegen. Der Minister lobte die Preisträger und betont, dass diese Unternehmen mit vereinten Kräften den Wohlstand in der Region sichern. Die aktuelle Wirtschaftspolitik wird daher auch künftig dem Mittelstand den Rücken stärken und freihalten für Wachstum, Innovation und lebendigen Unternehmergeist. Der Name Geda steht laut Unternehmen seit mehr als 90 Jahren für einzigarte Kompetenz und Qualität "Made in Germany".

Dabei bilden langjährige, partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen zu Kunden und Lieferanten, die stetige Weiterentwicklung des Produktsortiments, eine einzigartige Unternehmenskultur sowie die Förderung jedes einzelnen Mitarbeiters die Basis für den Geda-Unternehmenserfolg.