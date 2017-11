Avant Geschäftsführer Thomas Sterkel ist nicht nur geschäftlich erfolgreich "am Ball", sondern auch in der Praxis auf dem Parcours.

Eppertshausen (ABZ). – Business und Show waren wieder angesagt – zur Expo 2017 der Avant Tecno Deutschland GmbH. In der Deutschland-Zentrale im südhessischen Eppertshausen bei Frankfurt/Main trafen sich kürzlich Kunden, Händler und Fachleute zur traditionellen Leistungsschau des finnischen Herstellers von Multifunktionsladern. Mit dem Verlauf der Veranstaltung im erst zwei Jahre alten Avant Center zeigte sich Deutschland Geschäftsführer Thomas Sterkel zufrieden. Bereits am Vorabend erfuhren die Avant Mitarbeiter und ihre geladenen Gäste in einer launigen Rede vom Firmengründer Risto Käkelä sowie seinem Sohn und Junior-Geschäftsführer Jani, wie sich das heutige Unternehmen vom Eigenbau einfacher Landmaschinen zum modernen Maschinenbaubetrieb entwickelt hat. Auf den deutschen Markt eingehend, verwies der Juniorchef auf das große Potenzial hierzulande. Er betonte, dass Avant in den vergangenen Jahren bereits einiges bewegt habe, dies auch in Zukunft noch tun werde.



Dass das keine leeren Worte waren, bestätigte die Expo-Präsentation im Avant Center und im Freigelände. Auf einem gut besuchten Geschicklichkeitsparcours konnten die Gäste zeigen, welche Präzision und Feinfühligkeit im Umgang mit der Avant-Technik möglich sind. Dass diese Qualität und Leistungsfähigkeit der "grünen Kraftpakete" vor allem im kommunalen Bereich und in der Landwirtschaft gefragt sind, das bestätigten die Teilnehmer des Wettbewerbes. "Dazu gehört ebenfalls, dass der direkte Kontakt zum Kunden tagaus, tagein gepflegt wird, um die Vorteile unserer Technik und das dazugehörige Servicepaket deutlich zu machen", betonte der Avant-Geschäftsführer.



Auf dem Expo-Gelände waren alle aktuellen Modelle der grünen Multifunktionslader aus den Serien Avant 200 und Avant 400 bis 700 am Start. Natürlich gehörten auch die entsprechenden Anbaugeräte dazu. Über 150 Möglichkeiten garantieren einen multifunktionalen Einsatz der Lader. Sterkel: "Diese Qualität begeistert immer mehr Bauhöfe, kommunale Dienstleister und Landwirte." Dazu komme eine enorme Standfestigkeit der Maschinen, die sogar eine Kombination mit einem Mulcher mit seitlichem Auslegersystem sicher möglich macht.