Eppertshausen (ABZ). – 26,5 m Arbeitshöhe, 3,6 m maximale Reichweite und eine "Up and-Over"-Höhe von mehr als 10 m – das ist der neue LEGUAN 265 von Avant Tecno. Mit seiner Effizienz und Leistung soll er neue Maßstäbe in seiner Klasse setzen.

Der LEGUAN 265 zeichnet sich laut Hersteller nicht nur durch sein leichtes Design und seine Vielseitigkeit aus, seine kompakte Länge gewährleistet eine mühelose Manövrierfähigkeit auch in engen Räumen.

Ein robustes Kettensystem, Bodenfreiheit und ein niedriger Schwerpunkt sorgen für Stabilität und Mobilität und machen den Leguan 265 zu einem Begleiter für Fachleute aus verschiedenen Branchen. Selbst in den Bereichen Baumpflege und Bauwesen.

Geschwindigkeit und Effizienz stehen beim LEGUAN 265 im Mittelpunkt. Die maximale Korblast liegt bei 250 kg, was etwa zwei Personen entspricht, der Korbarm verfügt über einen 120-Grad-Schwenkbereich und elektrische Rotation. Die 27-Meter-Hubarbeitsbühne benötigt nach Unternehmensangaben nur eine Minute und 35 Sekunden, um die Ausleger vollständig auf die maximale Arbeitshöhe auszufahren. Dank dieser Geschwindigkeit werden Produktivität und Rentabilität gesteigert, so können mehr Projekte in kürzerer Zeit abgeschlossen werden.

Zur Standardausrüstung gehören ein 21 PS Kubota Dieselmotor sowie ein 230 V Elektromotor, eine 230-Volt-Steckdose im Arbeitskorb inklusive USB-Anschluss. Bodenbedienung mit integrierter Service Anzeige, eine erhöhte Fahrposition (EDP), Automatische Abstütznivellierung und Proportionale Reichweitenüberwachung.

Optional hinzugefügt werden können LED-Scheinwerfer, Ablagen für Werkzeuge und Zubehör, eine schaltbare Warnleuchte auf dem Stützausleger, zusätzliche Schläuche im Arbeitskorb für Wasser oder Luft und auch die Farbe kann individuell angepasst werden. Für den komfortablen und sicheren Transport gibt es die LEGUAN-Spezialanhänger. Sie sind optimal auf die Hubarbeitsbühnen abgestimmt, sodass kein gesondertes Transportmittel benötigt wird.

Die Ladungssicherung erfolgt schnell und einfach mit den serienmäßigen Ketten und Gurten. Mit den maßgeschneiderten Rampen wird das Be- und Entladen der Hubarbeitsbühnen zum Kinderspiel. Alle LEGUAN-Hubarbeitsbühnen können auch direkt vom Anhänger eingesetzt werden. Die Leguan-Spezialanhänger sind CE-zertifiziert.

Und es gibt weitere Neuigkeiten von Avant Tecno bei der bauma im April: Auch innerhalb der e-Lader-Serie tut sich etwas. Die Avant-e-Lader sind bekannt für ihre lange Arbeitsdauer und schnellen Ladezeiten, möglich machen das die hauseigenen hocheffizienten OptiTemp-Batterien, versichert der Hersteller.

Die e-Lader-Serie soll neue Maßstäbe setzen und wird stetig weiterentwickelt. Was sich in diesem Bereich getan hat und tun wird, erfahren die Besucher der Baumaschinen- und Bergbaumesse ganz exklusiv am Stand FM.710/5.