Amorbach (ABZ). – Vom 14. bis 19. Januar präsentiert das Amorbacher Traditionsunternehmen OWA - Odenwald Faserplattenwerk GmbH seine Produktneuheiten auf der Bau 2019 in Halle A2 an Stand 538. Auf mehr als 200m² Ausstellungsfläche bilden die neugedachten Produktlinien RAW, OWAplan und Sinfonia unter dem Leitgedanken „mix & match“ den Kern der Ausstellung. Modernste visuelle Raumgestaltung durch innovative Funktionsdeckensysteme mit hochwertigsten Oberflächen, individuell gestaltbare Raumakustik optimiert für die verschiedenen Segmente und Einsatzbereiche, sowie eine Erhöhung der Verlegefreundlichkeit bilden den roten Faden der aktuellen Präsentation. Im Premiumsegment wird die OWAconsult collection durch die neue Produktlinie RAW, bestehend aus den Oberflächenvarianten "structure", "grey" und "clay", ergänzt. Gemeinsam prägendes Merkmal ist die Ursprünglichkeit in der optischen Anmutung bei gleichzeitig hoher akustischer Leistungsfähigkeit. Besondere Veredelungsschritte bewahren das natürliche Erscheinungsbild der Mineralfaser und ermöglichen die Gestaltung von Räumen in einem völlig neuen, einzigartigen Industriedesign.

Darüber hinaus ist das fugenlose Deckensystem OWAplan - ebenfalls zur OWAconsult collection gehörig - grundlegend überarbeitet worden. Durch die werkseitige Vlieskaschierung wird die Verarbeitung bauseitig deutlich vereinfacht. Das Airless-Verfahren ermöglicht in Verbindung mit dem Akustikputz OWAplan XS eine besonders feine Oberfläche.

Weiterhin wird das Sortiment vlieskaschierter Mineraldecken um vier neue Sinfonia Produkte und die Option zur farbigen Gestaltung in RAL-Farbtönen erweitert. Die neu entwickelten Produkte hören auf die Bezeichnungen "Reflecta", "Privacy", "Balance" und "Silencia" und bieten bei gleicher Oberfläche für jeden akustischen Anspruch das passende Produkt. Von ausgezeichneter Schallreflektion über die intelligente Kombination von hoher Absorption und Schalllängsdämmung bis hin zur 100%-igen Absorption kann nahezu jeder akustische Wunsch erfüllt werden.