eWaste stellt mit seinem eAVALportal eine für alle zugängliche Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform zur Verfügung, die nicht dediziert in das eigene ERP-System implementiert werden muss. Grafik: Axians eWaste

Die Firma ist als Mitaussteller am Logex-Stand H350 vertreten. Als Logex-Partner unterstützt Axians eWaste die Entsorger-Kooperation auf ihrem Weg zu mehr Digitalisierung. Ein Schritt dazu ist die Nutzung der neuen branchenoffenen, standardisierten Schnittstelle AvaL, die eine einheitliche Kommunikation der Entsorger untereinander und künftig auch zwischen Dienstleistern, deren Auftraggeber und Kunden ermöglichen soll. Logex hat diesen Standard bereits in sein Ökosystem integriert und nutzt zusätzlich die öffentliche Plattform eAVALportal, um auch mit jenen Dienstleistern zu kommunizieren, die AvaL noch nicht integriert haben. eWaste stellt mit seinem eAVALportal eine für alle zugängliche Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform zur Verfügung, die nicht dediziert in das eigene ERP-System implementiert werden muss. Das eAVAL-Portal ermöglicht allen Beteiligten, mithilfe des Browsers den kompletten Datenaustausch innerhalb eines Entsorgungsprozesses zu digitalisieren – von der Beauftragung, über den Transport bis hin zu Abrechnung. Diese einfache Lösung eignet sich laut Axians für alle Unternehmen, die:

den Aval-Standard bereits in ihrer ERP-Software integriert haben, aber mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die diese Schnittstelle noch nicht unterstützen;

zwar nicht die Ressourcen haben, den Standard in ihrem Abfallmanagementsystem einzubauen, aber an Ausschreibungen teilnehmen und mit Entsorgungspartnern und Kunden zusammenarbeiten möchten, die einen digitalen Auftragsdatenaustausch fordern;

eine eigene Lösung für das Abfallmanagement anbieten, die zukünftig AvaL unterstützen soll, sich aber nicht mit der komplexen Integration der Schnittstelle befassen wollen.

Interessierte können sowohl am Messestand als auch im Rahmen der öffentlichen Vorträge auf der RecyclingAKTIV von Alexander Marschall, Business Development & Innovations bei Axians eWaste, mehr über den neuen Schnittstellenstandard AvaL sowie über das eAVALportal erfahren.