Fürstenstein (ABZ). – Aufregung, Neugierde und eine große Portion Vorfreude lagen in der Luft: Beutlhauser Safe Work hat für sieben frischgebackene Auszubildende der Pfaffinger Bau SE mit Firmensitz in Passau einen besonderen Start in die Lehrzeit ermöglicht. Unter fachkundiger Anleitung gingen sie auf Tuchfühlung mit schweren Maschinen, wie das Unternehmen mitteilt.