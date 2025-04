Deggendorf (ABZ). – Die bauma 2025 steht bevor, und b-plus will mit neuen, zukunftsweisenden Lösungen für die Automatisierung mobiler Maschinen dabei sein. Vom 7. bis zum 13. April 2025 präsentiert das Unternehmen auf dem VDMA Gemeinschaftsstand 313 in Halle A3 seine neuesten Bedienelemente, Displaytechnologien sowie eine breite Palette an Steuerungen und ISOBUS-Lösungen, die die Bedienung, Effizienz und Sicherheit mobiler Arbeitsmaschinen revolutionieren sollen.

Das innovative KeypadTouch soll erstmalig auf der bauma 2025 vorgestellt werden. Foto: b-plus

b-plus stellt auf der bauma nach eigenen Angaben eine Vielzahl von innovativen Bedienelementen vor, die speziell für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurden. Die robusten CAN-Bedienelemente, darunter Schalter, Taster und Joysticks, bieten eine benutzerfreundliche und zuverlässige Steuerung für mobile Maschinen, wie in der Landwirtschaft, im Bauwesen oder in der Kommunaltechnik. Mit dem neuesten Produkthighlight, dem KeypadTouch, präsentiert b-plus eine Lösung, die eine noch benutzerfreundlichere Steuerung ermöglicht. Diese Module kombinieren nach Unternehmensangaben die Robustheit mechanischer Tasten mit der Flexibilität moderner Touch-Technologie. Die Symbole können dynamisch über CAN Bus verändert werden. So kann das Bedienfeld optimal auf den aktuellen Arbeitsprozess abgestimmt werden.

Die Touch-Module werden auf der bauma mit 6- und 12-Tasten-Demoaufbauten ausgestellt, sodass Besucher die Flexibilität und Vielseitigkeit dieser robusten und intuitiven Bedienelemente hautnah erleben können, verspricht der Anbieter.

Neben den Bedienelementen wird b-plus auch die neuesten Displaylösungen führender Hersteller vorstellen, die speziell für mobile Maschinen konzipiert sind. Diese robusten, flexiblen und hochleistungsfähigen Displays bieten nicht nur eine exzellente Benutzererfahrung, sondern tragen maßgeblich zur Digitalisierung im Off-Highway-Bereich bei. Durch den Einsatz fortschrittlicher Displays lassen sich Effizienzsteigerungen erzielen, die Betriebskosten senken und die Maschinenleistung optimieren. Zudem eröffnet die Digitalisierung weitere neue Optionen, welche nicht nur die Produktivität erhöhen, sondern auch zu einer verbesserten Maschinensteuerung und einer schnelleren Fehlerdiagnose führen. Zu den Display-Highlights gehören die Geräte CCpilot V1090/V1290 von crosscontrol, DSEM810 von deep sea electronics, CR1141 von ifm electronics, B2 und B2+ ISOBUS VT von Topcon und das eVision² 7.0 von TTControl/Hydac.

b-plus bietet zudem eine breite Palette an Steuerungskomponenten, ISOBUS-Lösungen sowie Truck- und Engine-Produkten. Diese hochwertigen Lösungen sind speziell auf die Anforderungen des Off-Highway-Sektors ausgelegt und ermöglichen eine effiziente, zuverlässige Steuerung von Maschinen in jeder Anwendung. Dank der Flexibilität und Vielseitigkeit der b-plus Produkte können Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Bedürfnisse entwickeln. b-plus bietet umfassende Engineering- und Programmierdienstleistungen für maßgeschneiderte Lösungen in der mobilen Automation.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und tiefgehendem Expertenwissen in Bereichen wie CAN-Bus-Technologien (CANopen, J1939, ISOBUS), Ethernet/WLAN sowie BroadR-Reach ermöglicht b-plus die Entwicklung hochspezialisierter und zuverlässiger Innovationen für mobile Maschinen. Die Fachkompetenz in der Programmierung mit C, C++, Qt und CODESYS gewährleistet eine präzise Umsetzung individueller Kundenanforderungen.

Darüber hinaus sorgt das umfassende Know-how in funktionaler Sicherheit (ISO13849, ISO25119) dafür, dass alle Lösungen nicht nur effizient und zuverlässig, sondern auch sicher und normgerecht sind. b-plus bietet maßgeschneiderte Lösungen, die sowohl die technischen Anforderungen als auch die spezifischen Bedürfnisse der Kunden perfekt erfüllen – von der Konzeption bis hin zur Serienproduktion.