Der geschlitzte Strahlenkranz der Fallrohraufnahme ermöglicht auch den seitlichen Zufluss von Regenwasser, erklärt der Hersteller. Foto: Sita Bauelemente

Das erweiterte Zubehörprogramm für den SitaCompact Fluid Freispiegelgully bringt demzufolge hilfreiche Ideen rund um die Beschichtung und Entwässerung genutzter Dachflächen.



Verarbeitungshilfe und Funktionsoptimierer



Die Aufsatzrahmen des SitaCompact Fluid-Systems sind Verarbeitungshilfe und Funktionsoptimierer in einem, betont der Hersteller. Eingesetzt in den Ablaufkörper, und mit einem PE-Schutzdeckel verschlossen, schützen sie demnach den Gully während des Auftragens der Kunststoffbeschichtung. Sie verhindern, dass Flüssigkunststoff in den Gully läuft, aufwändiges Abdichten mit Klebeband sei jetzt passé.

Ist die Montage abgeschlossen, wird der Schutzdeckel abgenommen. Der Aufsatzrahmen verbleibt im Gullytopf. Damit sei der Weg frei für den Aufbau der Linienentwässerung. Passend zum Aufbau der genutzten Dachfläche, beziehungsweise der Nutzschichtdicke, gibt es die Aufsatzrahmen in 4 und 6 mm Höhe.

Staunässe verhindert

Bei Beschichtungen aus Steinchenbelag erlauben die umlaufenden Einkerbungen dem Hersteller zufolge den seitlichen Zulauf von Regenwasser und verhindern Staunässe rund um den Gully. Für aufgeständerte Nutzschichten steht ein 150 mm hohes Höhenausgleichsstück zur Verfügung, das in Schritten von 5 mm individuell bis auf 50 mm abgelängt werden kann. Ein umlaufendes Linienraster dient hier als Orientierungshilfe für die exakte Kürzung und Anpassung an den Plattenbelag.

Die Fallrohraufnahme sichert demnach in erster Linie die Montage des Fallrohres. Ihr Clou sei ein geschlitzter Strahlenkranz, der seitlich zulaufendes Regenwasser in den Gully führt. Aber um Spritzwasser durch den darüber liegenden Balkon zu vermeiden, leitet sie das Wasser erst unterhalb des Gullys in das Fallrohr. Den Abschluss auf dem obersten Balkon bildet ein Flachrost aus gebürstetem Edelstahl.