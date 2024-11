Paris (ABZ). – Vom 30. September bis zum 3. Oktober haben sich Fachleute des Baugewerbes und der Bauindustrie anlässlich der Ausgabe 2024 der Mondial du Bâtiment in Paris auf dem Messegelände Porte de Versailles getroffen.

Die Messen BATIMAT, IDÉOBAIN, INTERCLIMA und EQUIPBAIE/METALEXPO zählten vier Tage lang mehr als 135.000 Teilnehmer und verzeichneten damit ein Wachstum, das mit der Zunahme auf 2022 Aussteller (+ 15 Prozent im Vergleich zu 2022) übereinstimmte.

Die Mondial du Bâtiment hat sich damit laut eigener Einschätzung als einflussreiche Veranstaltung für alle Themen im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Sektors etabliert, insbesondere für die energieeffiziente Renovierung, die durch die Präsenz verschiedener "Renodays"- Bereiche auf der Messe konkretisiert wurde, und konnte auf die Präsenz und das starke Engagement der Verbände sowie der französischen Regierung zählen, die durch zwei Minister vertreten wurde, welche auf die Herausforderungen des Sektors eingingen.

Bei dieser neuen Veranstaltung, die wieder in Paris stattfand, nutzte die Mondial du Bâtiment 2024 die neuen Ausstellungspavillons auf dem Messegelände Porte de Versailles, um insbesondere der Präsenz der EQUIPBAIE-METALEXPO zu entsprechen, die neben den drei etablierten Messen BATIMAT, IDÉOBAIN und INTERCLIMA stattfand.



Die Mondial du Bâtiment konnte somit 2022 Aussteller begrüßen, was einem Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zur vorherigen Veranstaltung entspricht, wobei die Anzahl der französischen und internationalen Aussteller laut Veranstalter ausgewogen war.

Die Mondial du Bâtiment 2024, die in einem schwierigen Marktumfeld stattfand, lud alle Akteure des Sektors ein, durch diese vier Leitthemen "die Perspektiven zu wechseln": Anpassung, Innovation, Gebiete und Akteure im Bauwesen. Eine weitere wichtige Aktion von BATIMAT war Climate Sense, eine einzigartige immersive Erfahrung, die von Christian Clot, Forscher, Gründer und CEO des Human AdaptationInstitute, konzipiert wurde, um einen Raum und Lebenssituationen zu simulieren, die die Realitäten eines Lebens bei + 50 °C verdeutlichen. Minister, Präsidenten von Berufsverbänden und Besucher der Mondial du Bâtiment wurden 30 Minuten lang in diese Bedingungen versetzt und konnten so die Auswirkungen extremer Klimabedingungen auf den menschlichen Körper und die Gesundheit, die sozialen Organisationen und den Planeten konkret nachvollziehen.

Ab dem nächsten Jahr wird das Forum Renodays am 7. und 8. Oktober 2025, ebenfalls an der Porte de Versailles, sein Comeback feiern und verschiedene Austausch- und Ausstellungsformate beherbergen, die bei seiner Einführung 2023 für Erfolg gesorgt haben.Bereits jetzt arbeiten die Organisatoren an der nächsten Ausgabe der Mondial du Bâtiment.

Der Termin steht bereits fest: 28. September bis 1. Oktober 2026 in Paris (Messegelände Porte de Versailles).