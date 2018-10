Das Jahr 2016 war für Volvo Construction Equipment (Volvo CE) gespickt mit Höhepunkten. Allen voran natürlich die "bauma" in München, die zweifellos nicht nur für uns, sondern für den gesamten deutschen Baumaschinenmarkt einmal mehr positive Auswirkungen hatte. Auf der "bauma" präsentierten wir ein Feuerwerk an neuen Baggern, Radladern, Straßenfertigern, Dumpern und Walzen.

Darunter auch die größten jemals von Volvo CE hergestellten Baumaschinen, wie der weltweit größte knickgelenkte Dumper A60H oder der Raupenbagger EC750E.

Mit den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der knickgelenkten Volvo-Dumper folgte im Juni bereits der nächste Höhepunkt. Kunden aus aller Welt waren eingeladen, diesen besonderen Geburtstag mit uns in unserem Dumper-Werk im schwedischen Braås zu feiern. Vor 50 Jahren hat Volvo das Konzept der knickgelenkten Dumper aus der Taufe gehoben. In all den Jahren haben wir unsere Marktführerschaft in diesem Segment eindrucksvoll untermauert – und mit dem A60H einen echten Jubiläumscoup gelandet.

Beim "Xploration Forum" im September in Eskilstuna haben wir unsere spannendsten Forschungs- und Entwicklungsprojekte vorgestellt. Dazu gehörten die Präsentationen des hybriden Radlader-Prototyps LX1, der bis zu 50 % mehr Kraftstoffeffizienz bietet, des autonomen knickgelenkten Dumpers und des mit ihm zusammenarbeitenden autonomen Radlader-Prototyps sowie die elektrische Baustellenlösung mit dem neuen autonomen und batteriebetriebenen Lastenträgerkonzept HX1. All diese Innovationen sind zwar noch nicht auf dem Markt erhältlich, geben aber die Richtung vor, in die sich die Branche bewegt.

2016 war ein sehr erfreuliches Jahr für Volvo CE. Wir haben alle unsere gesteckten Ziele erfüllt und z. T. signifikante Zuwächse erreicht. Auch im kommenden Jahr gehen wir von einem kräftigen deutschen Markt aus. Die Vorzeichen dafür sind die gleichen wie bereits 2016. Die Basis sind die wichtigen Bereiche Hochbau, sowie der Straßen- und Tiefbau. In Deutschland werden derzeit viele Kilometer Straßen saniert oder neu gebaut. Die öffentliche Hand investiert in die Infrastruktur und auch die private Nachfrage nach Bauleistungen ist nach wie vor groß. Wir selbst sind sehr stark in der Materialgewinnungsindustrie aktiv. In all diesen Sparten laufen die Geschäfte für uns sehr gut.

2017 wird es bei uns einige Neuheiten im Bereich "Connected Machines" geben. Bereits heute fließen erste Elemente, die wir im "Xploration Forum" vorgestellt haben, in unsere Maschinen und Services mit ein. Sie erleichtern dem Fahrer die Arbeit immens und sorgen für höchste Produktivität. Mit dem revolutionären Borddisplay Volvo Co-Pilot und dessen Assistenzsystemen Load Assist, Dig Assist, Compact Assist und Pave Assist haben wir eine ganz besondere Innovation, die für bessere Arbeitsergebnisse in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand sorgt – mit einem unschätzbaren Mehrwert für den Fahrer und den Unternehmer.

Mit dem auf der "bauma" vorgestellten Volvo Service Konzept sind für unseren Kunden in 2017 mehr Bausteine verfügbar, die ganz im Zeichen von reduzierten Kosten, hoher Verfügbarkeit und Kraftstoffeffizienz stehen. Unsere Händler haben das Konzept jeweils für sich adaptiert und ebenfalls erweitert.

Auch die Zusammenarbeit mit unseren Vertragspartnern gestaltet sich sehr positiv. Sowohl die Robert Aebi GmbH als auch die Swecon Baumaschinen GmbH investieren kräftig in ihre Infrastruktur. So eröffnet Robert Aebi im ersten Quartal 2017 seine neue Konzernzentrale in Achstetten, nachdem in diesem Jahr bereits das neue, hochmoderne Zentrallager in Laupheim seinen Betrieb aufgenommen hat. Bei Swecon werden in Monheim, Hamburg und Bielefeld neue Niederlassungen an den Start gehen. Auch die Ewald Schultes Nachfolger GmbH eröffnet in Siegen ihre neue Zentrale. Kurzum: Ich sehe uns für das Jahr 2017 in jeglicher Hinsicht bestens aufgestellt.