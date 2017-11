Baubeginn für künftiges Justizzentrum in Leipzig

Leipzig (dpa.) - Die Bauarbeiten für ein Justizzentrum haben in Leipzig begonnen. Der erste Bauabschnitt sei das Gebäude für die Staatsanwaltschaft, teilte der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement am Mittwoch mit. Bis zum Oktober 2020 sollen im Anschluss an das Amtsgericht Büro-, Akten- und Besprechungsräume sowie Archiv-, Registratur- und Lagerflächen auf insgesamt 8000 m2 entstehen. Die Kosten belaufen sich den Angaben zufolge auf 32,5 Mio. Euro. Das Geld kommt vom Land Sachsen und der EU.