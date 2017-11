Baubranche bleibt im Aufwind

Schwerin (dpa). - Die Baubranche in Mecklenburg-Vorpommern sieht sich weiter im Aufwind. Bis Ende August stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17,2 %, wie der Bauverband in Schwerin mitteilte. Erfasst wurden Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten. Aber auch kleinere Firmen bestätigten bei Befragungen den Aufwärtstrend. Der Wohnungsbau sei mit mehr als 34 % Steigerung weiterhin Treiber der Konjunktur, hieß es. Beim Wirtschaftsbau gab es eine Steigerung um 4,4 % zum Vorjahr, beim Öffentlichen Bau um mehr als 10 %. Die Auftragseingänge würden allerdings im Vergleich zum Vorjahr weniger: Bis August gingen sie im Wohnungsbau um 4,5 %, im Wirtschaftsbau um 15,5 % zurück. Einen Ausgleich schafft der Öffentliche mit einer Steigerung zum Vorjahr von 23,3 %. Die Beschäftigtenzahl stieg geringfügig an.