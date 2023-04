Für hohe Sicherheit und maximale Beweglichkeit sorgen nicht nur das kurze Heck, sondern auch montierte Kameras, die den Rück- und Seitenbereich noch besser einsehbar machen. Foto: XCMG

Krefeld (ABZ). – XCMG steht für Xuzhou Construction Machinery Group. Der im Jahr 1989 aus drei Unternehmen gebildete Konzern entwickelt, produziert und vertreibt Baumaschinen wie Lkw, Krane, Erdbewegungs- und Straßenbaumaschinen. Aus deutscher Sicht sei es ein großer Vorteil, dass XCMG seine Europa-Zentrale in Krefeld angesiedelt hat. Dort werden die einzelnen Modelle für den deutschen und europäischen Markt angepasst und optimiert.

Im ersten Schritt sollten die Kettenbagger von XCMG bei BauCharter ausschließlich vermietet werden. "Wir wollten zunächst sehen, wie unsere Kunden reagieren", erklärt der BauCharter-Geschäftsführer Jörg Hoffmann, der die Geräte aufgrund der positiven Resonanz nun auch zum Verkauf anbietet. Somit ist BauCharter derzeit der einzige Baumaschinen-Vermieter, der junge Gebrauchte im Alter zwischen einem und drei Jahren von XCMG offeriert. Bevor sich Hoffmann für XCMG entschied, hatte er sich am Produktionsort in Xuzhou selbst ein Bild von der Bauweise gemacht. Neben seiner akademischen Ausbildung verfügt Hoffmann über eine solide handwerkliche Basis als Karosserie- und Fahrzeugbaumeister sowie als Schweißfachmann. "Ich habe eine überaus moderne Fabrik mit langen Schweißroboter-Straßen gesehen, in der sämtliche Schweißteile selbst hergestellt werden", berichtet der Unternehmer. Weil der komplette Stahlbau in eigener Regie entsteht, verfügen alle Teile über eine hohe Passgenauigkeit. "XCMG hat die Toleranzen im Griff", stellt Hoffmann heraus. In der Praxis überzeugen die kräftigen Bagger dem Hersteller zufolge durch ihre Produktivität aufgrund der hohen Grabkräfte. Die feinfühlige Hydraulik kann an einem großen Farbdisplay individuell den Wünschen des Fahrers angepasst werden. Die Greifer-, Schere- und Hammer-Hydraulik sind serienmäßig für hydraulische Schnellwechsler vorbereitet. Für Hoffmann besonders wichtig ist die einfache Wartung, die bei BauCharter in eigenen Werkstätten erfolgt. "Die meisten Wartungsstellen sind vom Standniveau aus erreichbar und für alle Filter und Öle gelten lange Wartungsintervalle", betont der BauCharter-Chef. Nach mehr als vier Einsatzjahren kann Hoffmann auch die Qualität der Lackierung seiner XCMG-Bagger beurteilen. "Die Maschinen sehen trotz der hohen Beanspruchung auf diversen Baustellen sehr gut aus – der Lack befindet sich in einem Top-Zustand." Künftig wird BauCharter auch den Kurzheck-Kettenbagger vom Typ XCMG XE155E CR in das Vermietprogramm aufnehmen. Durch den Verstellausleger eigne er sich für Arbeiten unter sehr beengten Bedingungen. Für hohe Sicherheit und maximale Beweglichkeit sorgen nicht nur das kurze Heck, sondern auch die montierten Kameras, die den Rück- und Seitenbereich noch besser einsehbar machen. Trotz seiner kompakten Maße bietet er eine großräumige und gut gedämmte Rops-Kabine. Der Fahrersitz ist wie bei allen großen XCMG-Kettenbaggern luftgefedert und mehrfach justierbar. Die großen Baumaschinen wie die Kettenbagger von XCMG vermietet Hoffmann bei Bedarf auch im Rahmen spezieller Vier-Jahres-Verträge, die den Kunden ein Maximum an Flexibilität bieten.