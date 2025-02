Die BAUExpo 2025 bleibt ein Treffpunkt für die Bauwirtschaft – ein Ort, an dem sich Möglichkeiten erschließen und bestehende Kontakte stärken lassen. Foto: Messe Giessen

Vom 7. bis 9. März 2025 bietet die BAUExpo eine bewährte Plattform, um Angebot und Nachfrage zu vereinen und neue Impulse zu setzen. Bereits seit knapp 30 Jahren bringt die Messe Fachleute, regionale Betriebe und Interessierte zusammen – und das gerade in Zeiten, in denen Orientierung und Innovation gefragt sind. Für Aussteller ist die Messe eine gute Gelegenheit, mit investitionsbereiten Kunden ins Gespräch zu kommen und Bestandskunden zu pflegen. Besucher profitieren von der Expertise regionaler Anbieter sowie den neuesten Trends und Lösungen rund um Bauen, Sanieren und Energieeffizienz.

Die BAUExpo deckt laut den Verantwortlichen alle relevanten Themen ab: von Bau- und Sanierungsprodukten über Gebäudetechnik bis hin zu Immobilien. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Themen wie Smart Home, barrierefreiem Wohnen und Sicherheit. Zusätzlich ergänzt eine Grundstücks- und Immobilienbörse das Angebot. Die integrierte Fachausstellung "Energie" rückt erneuerbare Energien und kosteneffiziente Bauweisen in den Fokus, während eine Job- und Lehrstellenbörse neue Karrieremöglichkeiten in der Region aufzeigt.

Was die BAUExpo ausmacht, ist nach Angaben der Messeverantwortlichen die ausgewogene Mischung der Beteiligten: Unter den ausstellenden Unternehmen finden sich regionale Familienbetriebe, unterschiedliche Firmen, die jedes Jahr an der BAUExpo teilnehmen und größtenteils ihren festen Standplatz in den Hallen belegen, aber auch neue Aussteller, die die Messe erstmalig als Präsentationsplattform nutzen möchten und für neue Angebote sorgen. Die BAUExpo 2025 bleibt ein wichtiger Treffpunkt für die Bauwirtschaft – ein Ort, an dem sich neue Möglichkeiten erschließen und bestehende Kontakte stärken lassen. Die Messe ist von Freitag bis Sonntag von jeweils 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es in der BAUExpo-App sowie unter www.messe-bauexpo.de