Seit September 2018 stehen die Baumaschinen am südöstlichen Stadtrand von Hannover nicht mehr still. Auf einer 53 ha großen Fläche werden drei selbstständige Wohnquartiere mit insgesamt 3500 Wohneinheiten gebaut.

Der WA100M-8E0 ist mit einem Betriebsgewicht bis rund 7,5 t laut Schlüter der größte und kraftvollste Kompaktlader von Komatsu und wird auch auf der Baustelle eingesetzt.

Kronsrode (ABZ). – Mitten im Geschehen befinden sich Komatsu-Kompaktradlader von Schlüter für Baumaschinen aus dem Fuhrpark der Janisch GmbH. Eine Schlüter-Abordnung hat Geschäftsführer Claudius Vandreier auf der Baustelle in Kronsrode besucht und konnte interessante Einblicke in das Megaprojekt nehmen. Das Motto von Kronsrode lautet: "Lebensraum draußen in der Stadt schaffen".

Ein neuer Stadtteil von Hannover, der in drei räumlich voneinander abgetrennte Wohnviertel unterteilt ist, soll für jeden Bewohner das bestmögliche Wohnerlebnis bieten. Neben einem zentralen Park, der die Quartiere miteinander verbindet, entstehen weitere öffentliche Plätze zum Entspannen und Verweilen. Diese bestehen aus Spielplätzen, Geschäften, sozialen Einrichtungen und Gastronomiebetrieben und sollen den neuen Stadtteil zum Leben erwecken.

Seit 1970 ist die Janisch GmbH ein verlässlicher Partner für Projekte aller Größenordnungen in Hannover und Umgebung, informiert Schlüter für Baumaschinen. Mittlerweile verfüge Hannovers größtes GaLaBau-Unternehmen über ein Team aus rund 70 fachkundigen Mitarbeitern, die jeden Tag mit Leib, Seele und nachhaltigem Denken an modernen Garten- und Landschaftsbauprojekten arbeiteten. Neben der Pflege oder Neuanlage von klassischen Garten- und Landschaftsbauprojekten ist die Janisch GmbH ein Experte in der Dachbegrünung. Seit den 1980er-Jahren entwickelt das Unternehmen Dachbegrünungen für nahezu jede Größenordnung. Je nach Anlage und Bedarf erfüllt Janisch in Kooperation mit ihrem Partner, der Optigrün international AG, die höchsten Ansprüche für die Projekte ihrer Kunden.

Claudius Vandreier, welcher seit knapp 20 Jahren bei der Janisch GmbH tätig ist und vor vier Jahren die Geschäftsführung übernommen hat, richtet sein Augenmerk nicht nur auf traditionelle Werte wie Qualität und Verlässlichkeit, sondern auch auf Nachhaltigkeit. Sie ist beim Kauf von Elektroautos, Photovoltaikanlagen, Akkugeräten, Kleidung und Baumaschinen ein wichtiges Kriterium. Dass die Komatsu-Kompaktradlader im Fuhrpark von Janisch aus der Heimatstadt seines Unternehmens kommen, freut Claudius Vandreier ganz besonders. "Das finden wir sehr gut und auch wichtig, denn das ist nachhaltig", verrät er im Gespräch.

Ferner legt er Wert darauf, dass sein Fuhrpark immer auf dem aktuellen Stand der Technik ist: "So können wir unerwartete Ausfälle vermeiden. Außerdem entsprechen wir so immer den neusten Abgasnormen und tragen somit unseren Teil zur Umwelt bei." In drei verschiedenen Bauabschnitten unterstützen die Kompaktradlader bei der Erstellung von Außenanlagen, Grünlagen und der Begrünung von Tiefgaragendecken. Ob engster Raum oder auf einer Großbaustelle – eine maximale Effizienz in jedem Einsatz ist durch die Komatsu-Maschinen garantiert, so Schlüter. Sowohl der WA80M-8E0 als auch der WA100M-8E0 bieten dem Fahrer durch eine großflächige Verglasung die bestmögliche Rundumsicht. Die großzügige Fahrerkabine bietet demnach durch eine ergonomische und optimierte Bedienungsoberfläche einen erstklassigen Komfort.

Außerdem hat der Fahrer die Möglichkeit, die Anbaugeräte bequem und einfach aus der Kabine zu wechseln. Der etwas kleinere WA80M-8E0 ist mit einer Motorleistung von 72 PS, einem Betriebsgewicht zwischen 5690 und 5995 kg sowie einem Schaufelvolumen von bis zu 1,25 m³ ein zuverlässiges und vielseitiges Werkzeug für Baustellen, den Garten- und Landschaftsbau und Einsätze in der Landwirtschaft. Eine Motorleistung von 93,6 PS, ein Betriebsgewicht zwischen 7075 und 7465 kg sowie ein Schaufelvolumen von bis zu 1,8 m³ machen den großen Bruder WA100M-8E0 zum größten und kraftvollsten Kompaktradlader von Komatsu, so Schlüter für Baumaschinen. Das Unternehmen mit Sitz in Erwitte ist nach eigenen Angaben Deutschlands größter Vertragshändler für Premiumprodukte von Sennebogen, Komatsu, Topcon.