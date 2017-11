Bauhaus-Studenten entwerfen in Weimar Wohnung der Zukunft

Weimar (dpa). - Studierende der Bauhaus-Universität dürfen am Beispiel einer Weimarer Wohnung ihre Zukunftsvorstellungen vom Wohnen in der Stadt umsetzen. An dem jetzt gestarteten Projekt „Drei Zimmer, Küche, Diele, Bad“ sind 13 Studierende der Architektur und Stadtentwicklung beteiligt, wie der Geldgeber des Projekts, die Thüringer Aufbaubank, mitteilte. Die Studierenden sollen für eine 80 m2 große Hochparterre-Wohnung in Weimar Entwürfe entwickeln, die etwa das intelligente Wohnen durch vernetzte Geräte berücksichtigt, aber auch Gedanken einer generationsübergreifenden Gemeinschaft beinhalten. Auch sollten die Studenten die Kosten berücksichtigen.