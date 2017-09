18.09.2017 - 16:47 Bauherren-Studie 2017 Viele Eigenheime teurer als geplant

Berlin (ABZ). – Drei Viertel der in den vergangenen fünf Jahren in Deutschland errichteten Eigenheime sind am Ende spürbar teurer geworden als geplant. Während bei jedem dritten Haus die Baukosten letztendlich bis zu 10 % über Plan lagen, waren es bei jedem fünften Neubau bis zu 20 % und bei gut jedem zehnten Haus sogar bis zu 30 %. Jeder zweite Bau wurde zudem nicht pünktlich...