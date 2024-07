Die Mitgliederversammlung des Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen hat am 20. Juni 2024 Prof. Bernd Afflerbach zum neuen Präsidenten des Verbandes gewählt.Bernd Afflerbach ist seit 2006 geschäftsführender Gesellschafter der Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG in Verden an der Aller. Er engagiert sich seit vielen Jahren im Verband unter anderem im Wirtschaftspolitischen Ausschuss. Darüber hinaus ist er seit 2016 Mitglied des Beirates des Verbandes und seit neun Jahren stellvertretender Vorsitzender der Bundesfachabteilung Straßenbau im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. 2021 wurde Bernd Afflerbach zum Honorarprofessor am Institut für Straßenwesen der Technischen Universität Braunschweig berufen.