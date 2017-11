Baukosten in Hamburg leicht höher als in anderen Großstädten

Hamburg (dpa). - In Hamburg sind die Baukosten für Wohnungen im Mittel rund 3 % höher als in anderen deutschen Großstädten, die Grundstückskosten sogar um rund 13 % höher. Das sind zwei der Ergebnisse einer Erhebung, für die die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (ARGE) zwischen 2014 und 2016 Daten für mehr als 6500 Wohnungen in mehrstöckigen Häusern auswertete. Eine Besonderheit sei Hamburgs Lage am Wasser, die hohe Anforderungen an den Wohnungsbau mit sich bringe, sagte ARGE-Geschäftsführer Dietmar Walberg bei der Vorstellung des „Gutachtens zum Thema Baukosten in Hamburg“. So werden etwa die wasserdichten Betonwannen um Keller in der Hansestadt weitaus häufiger benötigt als anderswo. Walberg betonte, dass es nicht einen einzelnen überragenden Kostentreiber gebe. „Es ist die Summe, die wirkt.“