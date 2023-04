Baulehrlinge absolvieren Ausbildungscamp

Rostock (ABZ). – Die Groth & Co. Bauunternehmung GmbH hat kürzlich sechs Tief- und Straßenbauer ausgebildet. Auf der Zielgeraden erhielten die Azubis dem Unternehmen zufolge eine vertiefende Schulung auf dem Bauhof in Rostock. Eine Woche lang lösten sie praktische Aufgaben wie das Mauern eines Schachtes oder das Anlegen verschiedener Pflasterflächen und wurden durch die Lehrfacharbeiter auf die theoretischen und praktischen Prüfungen vorbereitet. Die jährliche Schulung dient Groth zufolge dazu, das in der Berufsschule und der überbetrieblichen Ausbildung vermittelte Fachwissen sowie die erworbenen praktischen Fertigkeiten aufzufrischen und zu vertiefen. Für die angehenden Tief- und Straßenbaufacharbeiter besteht die Möglichkeit, ein drittes Lehrjahr zu absolvieren und sich dadurch zum Kanalbauer zu qualifizieren.

