München (ABZ). – Neben namhaften Ausstellern und ihren Exponaten bietet die bauma, die vom 24. bis 30. Oktober auf dem Messegelände in München stattfindet, auch in diesem Jahr ein umfangreiches Rahmenprogramm mit teilweise neuen Formaten an.

THINK BIG! ist eine Initiative des VDMA und der Messe München. Sie richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler. Foto: bauma/Messe München

Zu den Stärken der Weltleitmesse zählt den Verantwortlichen zufolge das facettenreiche Rahmenprogramm. Bei diesem präsentieren Unternehmen, Start-ups, Verbände und Forschungseinrichtungen ihre Branchenlösungen und diskutieren aktuelle Trends.

Täglich wechselndes Leitthema

In diesem Jahr gibt es für den Wissenstransfer mit der Innovationshalle "bauma LAB0" einen neuen zentralen Ort. Hier wird unter anderem das bauma-Forum mit Vorträgen, Präsentationen und Podiumsdiskussionen platziert sein.

Jeden Tag widmet sich das Forenprogramm einem anderen der fünf Leitthemen. Diese reichen von "Bauweisen und Materialien von morgen" über "Bergbau – nachhaltig, effizient und zuverlässig" bis zu "Der Weg zur Null-Emission".

Sieger werden verkündet

Am 24. Oktober werden im Forum außerdem die Gewinner aus den fünf Kategorien des "bauma Innovationspreises 2022" vorgestellt. Mit dem Preis würdigen der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA), die Messe München und die Spitzenverbände der deutschen Bauwirtschaft Forschungs- und Entwicklungsteams von Unternehmen und Hochschulen, die praxistaugliche Spitzentechnik für die Bau-, Baustoff- und Miningindustrie zur Markreife bringen. Die Preisträger müssen dabei die Themen Ressourcen, Umwelt und Menschen gleichermaßen im Blick haben. In unmittelbarer Nähe zum Forum befindet sich der Science Hub. In diesem Bereich informieren zehn Hochschulen und wissenschaftliche Institute über den neuesten Stand ihrer Forschung.

Auch hier fungieren die fünf Leitthemen als Strukturgeber. Ein weiteres Segment der Innovationshalle im ICM ist die neu ins Leben gerufene Start-up Area, in der sich zukunftsträchtige Nachwuchsunternehmen der Fachöffentlichkeit vorstellen.

Um eine einheitliche, herstellerübergreifende und maschinenunabhängige Kommunikation rund um den Bauprozess zu entwickeln, gründeten der VDMA und der Hauptverband der deutschen Bauindustrie (HDB) auf der bauma 2019 die Arbeitsgemeinschaft "Machines in Construction 4.0" (MiC 4.0). Eines der bisherigen Ergebnisse ist der MiC 4.0 Bus. Hierbei handelt es sich um eine offene, hersteller- unabhängige Datenschnittstelle zwischen Baumaschine und Anbaugerät. Am MiC-4.0-Stand in der Innovationshalle "bauma LAB0" wird ein Demonstrator der neuen Schnittstelle in Aktion zu sehen sein.

VR als Besuchermagnet

Als weiterer Besuchermagnet hat sich bereits 2019 die VR-Experience erwiesen. Zur bauma 2022 wird diese mit einer thematischen Neuausrichtung die Digitalisierung von Baustellen fokussieren. Besucher der VR-Experience können hier in die Baustelle von heute und morgen eintauchen und das Interagieren zwischen Mensch und Maschine im digitalen Raum persönlich erleben. Die "bauma VR Experience" wird auch in diesem Jahr Teil der Innovationshalle "bauma LAB0" sein.

THINK BIG! – eine Initiative des VDMA und der Messe München – richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler. Firmen präsentieren im ICM "Technik zum Anfassen" mit einer großen Werkstatt-Show, Mitmach-Aktionen, Spielen und Informationen rund um eine berufliche Zukunft in der Branche.

Details zu den Leitthemen der bauma, den Vortragsthemen und -terminen sowie – wo erforderlich – den Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte im Netz unter www.bauma.de. Dort sind auch weiterführende Informationen zur großen Baufachmesse zusammengefasst. Besucher erfahren dort auch Weiteres zu Ausstellern und zusätzlichen Angeboten.