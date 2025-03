München (ABZ). - Als internationaler Branchentreffpunkt will die bauma, die vom 7. bis 13. April 2025 in München stattfindet, nicht nur neueste Technologien, sondern auch eine Plattform für den fachlichen Austausch und die Diskussion zentraler Zukunftsthemen bieten.

Wesentlicher Bestandteil des Rahmenprogramms ist das bauma FORUM, das vom 7. bis 11. April 2025 in der Innovationshalle bauma LAB0 zahlreiche Vorträge bietet. Organisiert von der Messe München in Kooperation mit dem VDMA Baumaschinen und Baustoffanlagen und dem VDMA Mining & Minerals werden an fünf Tagen die Leitthemen der bauma aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, so die Veranstalter.

Regulatorische Einblicke

Im bauma FORUM stehen Fachvorträge, Podiumsdiskussionen und Ausstellerbeiträge im Mittelpunkt. Vertreter der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments sowie führender Verbände wie CECE, HDB und VDMA geben politische und regulatorische Einblicke; Branchenvertreter stellen technologische Innovationen vor. Darüber hinaus präsentieren Hochschulen wie die Frankfurt University of Applied Sciences, die TU Clausthal, die RWTH Aachen, die TU Dresden, die TU München, die TU Braunschweig und die FH Münster aktuelle Forschungsprojekte.

Jeder Tag des bauma FORUM ist einem Schwerpunktthema gewidmet. So dreht sich am Montag, 7. April, die Podiumsdiskussion "Climate Neutrality – Strategy, Investment, Roadmap" um die klimaneutrale Baustelle. Dazu wird unter anderem Bundesbauministerin Klara Geywitz erwartet. Ein weiteres Highlight am ersten Messetag ist die Präsentation der Nominierten und Gewinner des bauma Innovationspreises 2025. Der Preis wird bereits zum 14. Mal vergeben und zeichnet innovative Entwicklungen in den Kategorien Klimaschutz, Digitalisierung, Maschinentechnik, Bau und Forschung aus.

Am 8. April steht die "Mining Challenge" im Mittelpunkt. Hildegard Bentele, Mitglied des Europäischen Parlaments, erläutert in diesem Zusammenhang die Auswirkungen des "EU Critical Raw Materials Act".

Am Mittwoch, den 9. April, dreht sich alles um das Leitthema "Alternative Antriebskonzepte" – unter anderem mit der Key Note "Between performance and sustainability – Are there any viable alternatives to a diesel engine?" von Bert van Hasselt, CEO NewTech bei Deutz.

Aktuelle Forschungsarbeiten

Ralf Lüddemann, Vorstandsmitglied Strabag und Co-Chair MiC 4.0, hält am Donnerstag, 10. April, die Keynote zum Leitthema "Vernetztes Bauen" und zeigt auf, warum die Digitalisierung und Vernetzung von Baumaschinen, Bauprozessen und Menschen immer wichtiger wird. Am Messefreitag gibt Dr. Katharina Knapton-Vierlich, Head of Unit for Construction bei der Europäischen Kommission, einen Einblick in die europäische Baupolitik.

Neben dem bauma FORUM umfasst die Innovationshalle bauma LAB0 weitere Themenbereiche: In der Start-up Area präsentieren knapp 50 junge Unternehmen ihre neuesten Lösungen zu den Leitthemen der bauma. Im Science Hub werden Hochschulen und wissenschaftliche Institute über aktuelle Forschungsarbeiten informieren. Ferner gibt es den MiC 4.0-Stand: Die Baumaschinenbranche braucht Digitalisierung und Standards, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die VR Experience Zone auf der bauma 2025 bietet in Kooperation mit dem Construction Future Lab und der Messe München eine interaktive Ausstellung zu Zukunftsthemen der Baubranche. Wieder Teil der bauma ist das Karriere-Event THINK BIG!, das Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, Berufe in der Baumaschinenindustrie kennen zu lernen.