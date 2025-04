Dr.Reinhard Pfeifer (Geschäftsführer Messe München), Florian Herrmann (bayerischer Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien), Klara Geywitz (Bundesbauministerin), Dieter Reiter (Oberbürgermeister München), Stefan Rummel (Geschäftsführer bauma Messe München) Foto: Kai-Werner Fajga

Reiter hob die herausragende Bedeutung der Messe für die Stadt hervor, die noch größer sei, als das Münchner Oktoberfest. Geywitz zeigte sich erfreut, dass die bauma in diesem Jahr vollständig ausgebucht sei, Messen seien ein Spiegelbild dessen, was sich die Branche für die Zukunft erhoffe. Als wichtige Themen der Messe benannte sie die Bereiche, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Im Zuge der Schaffung des Sondervermögens müsse auch eine Planung – und Genehmigungbeschleunigung in der Bauwirtschaft einhergehen.