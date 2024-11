Paus: Der Vielfalt-Schwenklader SL 9088 zeigte sich laut Hersteller beim Projekt Drei-Länder-See solide, stark und standfest. Der Schwenkarm des Radladers macht den Ladereinsatz wirtschaftlicher – zahlreiche Anbaugeräte sind durch kraftvolle Hydraulik effektiv nutzbar, sagt der Hersteller. Foto: Paus

Geradeaus fahren und mit dem Hubwerk 90° links oder rechts geschwenkt mit einem Anbaugerät arbeiten. "Schwenken statt lenken", spart Wege und Zeit. "Der Paus Schwenklader SL 9088 macht es möglich!", sagt der Hersteller. Er hat ein Dienstgewicht von 7,6 t, einen Deutz Motor mit 85 kW/115,6 PS. Die Ausrüstung mit einem Schwenkarm habe mehrere Vorteile. Das Arbeiten müsse nicht frontal erfolgen. Man könne längs an das Arbeitsfeld fahren und das Hubwerk schwenken. Jeweils um 90° links oder rechts. Genau betrachtet entfallen mit einem Paus Schwenklader viele Fahrwege, die sogenannten V Ladespiele, so Paus. Das seien die Wege, die notwendig seien, um um den Radlader in die richtige Position zu bringen. Das erledige nun der Schwenkarm. Außerdem brauche der Paus SL 9088 sehr wenig Rangierplatz, da er nur den Schwenkarm und nicht die Maschine drehe. Letztlich könne man mit dem SL 9088 auch um die Hausecke, den Container oder die Baumreihe arbeiten. Der Schwenkarm macht es möglich, so der Hersteller.

"Durch den Schwenkarm und die vielen nutzbaren Anbaugeräte ist der Paus Schwenklader eine klasse Baumaschine für uns", sagt Peter Wessels, Baustellenleiter bei der GaLaBau Emsland GmbH & Co. KG aus Lingen. Die Firma baut die Außenanlagen der Freizeitanlage Drei-Länder-See in Gronau. Der 28 ha große See, 7 m tief und mit Badewasserqualität, verbindet Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und die Niederlande. Der knickgelenkte SL 9088 hat Planetenstarrachsen eine Hinterachspendelung von ± 10° und einen Lenkwinkel von ± 40°. Die Hydraulik arbeitet mit einer Fördermenge von maximal 140 l/min und 200 bar Druck. Die Durchflussmenge des proportional lastunabhängigen Zusatz-Steuerkreises für Schnellwechsler und Anbaugeräte ist über ein Potentiometer bis 140 l/min steuerbar. Somit lassen sich Anbauwerkzeuge laut Herstellerangeben optimal auf den Einsatz abstimmen. Der Schwenkarm wird durch Schwenkzylinder mit einer Drehbewegung des Joysticks bewegt. Die Ölbad-Lamellenbremse bremst alle vier Räder. Bei Motorstillstand, oder wenn der Fahrer nicht sitzt, wirkt die elektrohydraulische Federspeicherbremse automatisch auf alle vier Räder.

Auch mit großen Lasten kann mit dem Schwenkarm des Paus SL 9088 problemlos gearbeitet werden, sagt der Hersteller. Fotos: Paus

Der Radlader habe zudem mit der Standardschaufel eine maximale Auskipphöhe von 2755 mm und eine Stapelhöhe von maximal 3320 mm. Auch der Blick auf Arbeitsfeld und Umgebung ist durch die Verjüngung des Hubwerks zum Fahrer und das vorbildliche Kabinendesign ausgezeichnet, ist Paus überzeugt.

Um den Gronauer Drei-Länder-See wurden die Strandanlagen neu angelegt. Das heißt Leitungs- und Wegebau, Pflasterungen, Grünanlagen, Steganlage, Sitzpodeste und Wiesen mussten hergestellt werden. Zum Beispiel wurden auf 6000 m² Unterbau mit 3000 t Schotter eingebracht und darauf Pflaster verlegt, 1500 m² Strandsand eingebracht, 2 km Bordsteine eingebaut, 200 große Betonfertigteile gesetzt, 450 m Promenade angelegt und 7 500 m² Blumenwiese sowie 5.000 m² Rasen hergestellt werden.

Für die Vielfalt der Aufgaben war der Schwenklader von Paus nach eigenen Angaben eine hervorragende Arbeitsmaschine im GaLaBau und Straßenbauhandwerk. Auf den Wegen war oftmals nur Geradeausfahrt möglich. Aber mit dem Schwenkarm konnte links und rechts gearbeitet werden. Schaufel, Palettengabel, Streugutschaufel, Pflasterfugenfüllgerät und anderes seien in Sekundenschnelle angebaut und so könne quasi ohne Unterbrechung gearbeitet werden. "Diese vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und die hohe Standfestigkeit, zum Beispiel beim Transport von schwersten Steinpaletten waren ideal für uns", sagt Wessels.

Der Schwenkarm des Paus SL 9088 spart Wegstrecke und schafft laut Paus höchste Beweglichkeit mit unterschiedlichen Anbaugeräten.

Die GaLaBau Emsland GmbH & Co. KG ist vor 70 Jahren in Lingen gegründet worden. Durch kontinuierliches Wachstum sind heute 80 Mitarbeiter beschäftigt. Leistungsschwerpunkte sind öffentliche Anlagen, Sportanlagen, Spielplätze, Kindertagesstätten, Pflasterstraßen anlegen.

Ein umfangreicher Maschinenpark mit über 40 Großgeräten ist die Voraussetzung für das erfolgreiche Umsetzen der Baupläne. Dazu gehören auch einige Paus Maschinen. "Uns gefällt nicht nur dieser Schwenklader. Auch die schnelle Reaktion von Paus, wenn wir einmal eine Frage haben, ist bestens", berichtet Jan-Hendrik Kaß, Geschäftsführer im Unternehmen.