Neuer Raupenbagger R 920 auf der Nordbau zu begutachten

Vertreten sind dabei Maschinen für Einsätze in der klassischen Erdbewegung, aber auch für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, der Kommunaltechnik oder für Industrieanwendungen im Recycling oder Materialumschlag. Für Anwendungen im Hochbau zeigt Liebherr zudem Vertreter aus den Produktprogrammen der Turmdrehkrane und der Betontechnik. Eine neue Autobetonpumpe und ein Fahrmischer werden in Neumünster zu sehen sein. Turmdrehkrane für den Einsatz im Wohnungsbau zeigen die Liebherr-Händler Feurig aus Hamburg und Niemann aus Kronshagen, in der Nähe von Kiel.

Biberach/Riss (ABZ). – Die Firmengruppe Liebherr ist auf der Baumaschinenmesse NordBau 2017 vom 13. bis 17. September in Neumünster vertreten. Besucher finden den Liebherr-Stand im Freigelände Nord N 143 und N 145. Auf derselben Fläche wie im vergangenen Jahr, etwa 1200 m² groß, präsentiert Liebherr in Neumünster 14 aktuelle Baumaschinen-Exponate. Aus dem Produktbereich der Erdbewegung präsentiert Liebherr jeweils zwei Raupen- und Mobilbagger – darunter zwei Kompaktbagger, zwei Planierraupen sowie mehrere Radlader verschiedener Größenklassen.

Vor Ort werden darüber hinaus Liebherr-Radlader aus allen drei Baureihen zu sehen sein. Ob Schüttgutverladung, Straßenarbeiten oder Kommunaldienst, Liebherr bietet für jeden Einsatz den passenden Radlader mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ein Highlight der NordBau-Exponate ist der neue Stereolader L 518 in der "Speeder-Version". Der L 518, ein neues Modell in der Radlader-Palette des Baumaschinenherstellers, ist für industrielle Einsätze konzipiert. Seine neue Z-Einheitskinematik liefert hohe Ausbrechkräfte im unteren Hubgerüstbereich, was bei der Erdbewegung von Vorteil ist. Gleichzeitig besticht sie mit enormen Haltekräften im oberen Bereich – wichtig etwa beim Einsatz von schweren Anbauwerkzeugen. In der "Speeder-Version" erreicht der Stereolader eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h, wodurch Betreiber Zeit sparen und ihren Stereolader effizient von einer Baustelle zur nächsten überstellen.



Als Vertreter der mittleren Radlader präsentiert Liebherr dem Fachpublikum den L 538 mit Likufix. Der Allround-Radlader erfüllt wie der L 518 die Emissionsrichtlinien der Abgasstufe IV/Tier 4f. Der bewährte und effiziente hydrostatische Fahrantrieb überzeugt weiterhin durch seine besondere Treibstoffeffizienz. Mit Likufix kann der Maschinenführer sicher und binnen kürzester Zeit per Knopfdruck von der Kabine aus zwischen mehreren mechanischen und hydraulischen Anbauwerkzeugen wechseln. Der Anschluss der hydraulischen Leitungen erfolgt dabei per Knopfdruck. Verschiedenste Anwendungen lassen sich so effizient mit dem passenden Anbauwerkzeug durchführen, ohne dass der Maschinenführer wertvolle Zeit beim Ausrüstungswechsel verliert.



Besucher können sich zudem einen Eindruck von der Planierraupe PR 716 machen. Das Nachfolgermodell der erfolgreichen PR 714 hat ein Einsatzgewicht von 13 200 kg bis 15 200 kg und eine Motorleistung von 93 kW/126 PS. Die Baureihe der Planierraupen-Generation 6 umfasst nun insgesamt sechs Modelle, mit Einsatzgewichten von 13 t bis über 73 t. Zur Vereinfachung des Systems und zur Optimierung der Abgasnachbehandlung setzt Liebherr auch bei der PR 716 auf selektive katalytische Reduktion (SCR-Technologie). Dies macht den Einsatz eines Diesel-Partikelfilters überflüssig und reduziert damit den Wartungsaufwand für den Kunden. Die hocheffiziente Verbrennung sorgt für einen niedrigen Kraftstoffverbrauch. Als weiteres Exponat der erfolgreichen Raupengeneration 6 ist die PR 736 Litronic in Ausführung mit Maschinensteuerung zu sehen.



Zwei Neuheiten aus dem Bereich der Betontechnik werden zum ersten Mal auf der NordBau zu sehen sein. Dazu zählt neben dem Fahrmischer der neuesten Generation die neue 50-m-Autobetonpumpe mit patentierter Abstützung. Der Fahrmischer HTM 905 hat ein Nennvolumen von 9 m³ und wird auf einem MAN-TRS-Fahrgestell gezeigt. Die neue Fahrmischer-Generation wurde grundlegend überarbeitet – für mehr Wirtschaftlichkeit, eine verbesserte Ergonomie und mehr Sicherheit. Das Leergewicht ist gegenüber dem Vorgänger um bis zu 300 kg niedriger, was der Nutzlast zugute kommt. Besonderes Augenmerk lag bei der Entwicklung der Generation 05 auf dem Thema Reinigung. Schmutzanfällige Kanten wurden beseitigt und glatte Flächen geschaffen, sodass die neuen Modelle eine geringere Anfälligkeit für Verschmutzungen haben. Dadurch reduziert sich auch der Reinigungsaufwand. Das neuartige Plattformkonzept erlaubt die Montage von Zubehör wie Staufächer, Halterungen oder Verlängerungsschurren an verschiedenen Positionen. Diese Flexibilität für Anbaumöglichkeiten erlaubt dem Nutzer unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Auch der nachträgliche Anbau von Optionen ist möglich. Die Auslieferung der ersten neuen Fahrmischer hat mit der gängigsten Type HTM 905 bereits begonnen.



Zudem zeigt der Liebherr-Händler Friedrich Niemann aus Kronshagen, in der Nähe von Kiel, einen Schnelleinsatzkran 81 K.1. Liebherr hat diesen neuen Untendreherkran auf der letztjährigen bauma erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Liebherr 81 K.1 ist die überarbeitete Version des 81 K. Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist der neue Kran leistungsfähiger und flexibler. So kann die Traglast um bis zu 20 % gesteigert werden und der Ausleger wurde um 3 m verlängert. Zudem ist eine neue, außenliegende Kabine erhältlich. Der Liebherr-Werkshändler Feurig Baumaschinen GmbH aus Hamburg stellt auf dem Gelände einen hydraulischen Schnelleinsatzkran vom Typ L1-24 aus. Der erste Kran der neuen Baureihe hat wahlweise 25 m oder 27 m Ausladung und jeweils 2500 kg max. Traglast. Zwei Ballastvarianten stehen zur Auswahl: einfacher Standardballast aus Beton oder Vollballast aus Stahl, mit dem der Kran verfahrbar ist. Dies bedeutet, dass der Betreiber keinen zusätzlichen Transport- und Montageaufwand hat. In Neumünster ist die Version mit 27 m Ausladung und Vollballast aus Stahl zu sehen.