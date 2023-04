Dafür haben Mitarbeiter der Firma spezielle Schulungen besucht. Sie sind nun dafür qualifiziert, mit ihren Sinnen und professionellen Prüfmitteln die Basis für objektive Gutachten zu schaffen. So entstehen dann bei der Partnerorganisation FSP Zustandsberichte für Baumaschinen inklusive Händlereinkaufspreisen und Zertifikat. Die Schulung dafür haben die Bauma-Mitarbeitenden bei der FSP gemacht, die zum TÜV Rheinland gehört. Bei der FSP beobachtet man ein wachsendes Interesse an den Dienstleistungen rund um Baumaschinen. Deshalb ist das Unternehmen an der Zusammenarbeit mit weiteren Händlern interessiert. "Das Geschäft der Firma Bauma ist sehr international," erklärt Kay Dückert, bei der FSP zuständig für das Thema Baumaschinen. "Da ist ein aussagefähiger Zustandsbericht eine große Hilfe für die Vermarktung. So ein standardisierter Bericht ist für internationale Kunden ein Qualitätsmerkmal und verschafft ihnen einen genauen Überblick über den konkreten Zustand der Maschine. Die Bauma-Kollegen sind gewissermaßen Augen und Ohren der FSP vor Ort. Im Hause FSP entsteht auf dieser Basis ein qualifizierter und objektiver Zustandsbericht." Die Spezialisten der FSP haben die Mitarbeiter der Bauma optimal auf ihre neuen Dienstleistungen vorbereitet. Sie können vollkommen eigenständig und auf hohem Niveau die nötige Grundlage für das Gutachten schaffen. Unterstützt werden sie dabei von der leistungsfähigen IT aus dem Hause FSP. Insgesamt hat Kay Dückert acht Monteure geschult, damit sie nun nach den strengen Vorgaben des TÜV Rheinland Baumaschinen in Augenschein nehmen können. Um die Qualitätsansprüche der FSP sicherzustellen, muss jeder einzelne Vorgang eine strenge Qualitätssicherung durchlaufen. Partner müssen sich jährlich einer Qualitätskontrolle unterziehen und sind außerdem dazu verpflichtet, sich regelmäßig weiterzubilden. Auf diese Weise können Kunden jederzeit darauf vertrauen, dass sie unabhängig erstellte und hochwertige Gutachten von den FSP-Partnern wie der Bauma erhalten. Die Maschinen erfahren dadurch eine Aufwertung und können in der Folge häufig zu besseren Konditionen und auch schneller verkauft werden. Die FSP sucht weitere Partner aus der Baumaschinen-Händlerschaft, die ebenfalls einen solchen Service anbieten möchten. Interessierte können sich dafür einfach an Kay Dückert wenden.

