Kiel (ABZ). – Seit 100 Jahren ist die Firma Friedrich Niemann GmbH & Co. KG (FN-Gruppe) überregional im norddeutschen Raum als Profi für den Verkauf und die Vermietung von Turmdrehkranen Baumaschinen und Werkzeugen bekannt. In diesen Tagen fand bei Friedrich Niemann in Kiel laut eigener Aussage eine beeindruckende Jubiläumsveranstaltung statt, die sich ganz den Turmdrehkranen, Baumaschinen und Werkzeugen gewidmet habe. Neben den faszinierenden Maschinen konnten die Besucher im Rahmenprogramm eine Fahrt im Autoscooter oder AirEmotion genießen. Dabei handelte es sich um ein Flugerlebnis direkt am Turmdrehkran über das Firmengelände. Auch viele externe Aussteller nutzten die Gelegenheit selbst ihre neuen Produkte zu präsentieren.

Das Event habe nicht nur eine großartige Gelegenheit geboten, die neuesten Entwicklungen in der Branche kennenzulernen, sondern laut Unternehmen auch um wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen. Eigenen Angaben zufolge habe Friedrich Niemann, ein renommierter Vermieter von Turmdrehkranen und Baumaschinen, die Veranstaltung genutzt, um die Basis für zukünftige Kooperationen zu legen. Mit seiner überregionalen Bekanntheit und seinem umfangreichen Angebot an hochwertigen Maschinen und Werkzeugen habe sich Friedrich Niemann als verlässlicher Partner für die Baubranche etabliert und sei laut eigener Überzeugung eine feste Größe in der Branche.

Die Veranstaltung sei laut Händler ein voller Erfolg gewesen und bot sowohl Fachleuten als auch Interessierten eine einzigartige Möglichkeit, sich auszutauschen und neue Perspektiven zu entdecken. Ein besonderes Highlight sei auch die Vorstellung der FN-Akademie, welche 2020 von Jochen Niemann und Michaela Sütel ins Leben gerufen wurde und mittlerweile eine große Akzeptanz genieße. Eine der größten Stärken der FN-Akademie sei die Flexibilität, Schulungen auch beim Kunden vor Ort anbieten zu können. Für die jeweiligen Kunden bedeute dies, dass sie Zeit sparen – der organisatorische Aufwand sei gering, Reisekosten und Kosten für die Unterbringung der Mitarbeiter entfallen. Außerdem könne das Schulen des praktischen Teils und die Ablegung der Prüfung auf einer bekannten Baustelle verständlicher und intensiver praktiziert werden. Das visuelle Verständnis und die direkte Umsetzbarkeit des Erlernten seien gegeben.

Die FN-Akademie biete laut eigener Aussage ein riesiges Angebot. Dort gebe es Schulungen zur Bedienung von Gabelstaplern, Teleskopladern MT und MRT, Mobil-Kran, Radladern, Turmdrehkran (Oben- und Untendreher), Anschlagmitteln, Leitern, zum Arbeitsschutzgesetz und viele weitere spannende Themenbereiche, wie beispielsweise Einweisung, Unterweisung und Weiterqualifizierung oder einfach nur die Instandhaltung und Pflege der Maschinen. Gerade Letzteres scheine beim geliehenen Gerät immer wichtiger zu werden, da sich auf der Baustelle laut FN-Gruppe keiner mehr verantwortlich zeige und im Nachgang die Kosten regelmäßig zum Streitfall werden. "Denn der NU ist bereits abgereist und der Kran wurde mal wieder im Kriegszustand hinterlassen", scherzt Michaela Sütel und weiter: "Der GU hat den Kran ausgeliehen und fühlt sich ungerecht behandelt, wenn die Rechnung kommt." Während der Feier sei es dann auch direkt vor Ort zu vielen Gesprächen gekommen. Unter anderen auch mit Michael Feichtner und Thilo von Kamp der Firma D. Schröder KG. Sie sind Experten für den Verleih von Kranführern und Baumaschinisten bundesweit. Aktuell bringen sie ihre Maschinisten auf über 90 Baustellen zum Einsatz. Auch bei ihnen führt dieses Thema immer wieder zu kontroversen Diskussionen. "Denn eines ist klar", so Feichtner "wenn es Geld kostet, dann ist es niemand gewesen." Als Dienstleister 24/7 sei die Qualität der entscheidende Unterschied. So erscheine es laut FN-Gruppe nur sinnvoll eine Kooperation zu starten, um die Qualität der Leistungen aller zu verbessern und im Gegenzug an gemeinsamen aber auch neuen Kontakte zu partizipieren. Trotz der hundertjährigen Geschichte wehe laut Unternehmen ein frischer Wind im Hause Niemann. Das Unternehmen bleibe gespannt wie es weitergehe und sicher das eine Fortsetzung folge.