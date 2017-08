Auszeichnungen für innovative Ideen

Fulda (ABZ). – Roswitha Hilpert von Projektbau Mutter hat für ihre Idee „Dankes-Karten“ den Innovationspreis der Baumeister-Haus Kooperation 2017 erhalten. Auf dem zweiten Platz folgten Julia Korte und Lars Weitkamp von der Verfuß GmbH für ihre „Sonderwunsch-Ideen“. Der dritte Platz ging an Diana Klein vom Bauunternehmen Lindemann für ihre Idee „Station-Personal“. Die Preisverleihung fand im Rahmen der 50-jährigen Festveranstaltung in Fulda statt.



Die Baumeister-Haus Kooperation hat zusammen mit ihren Partnern bereits über 50.000 Häuser gebaut und steht als älteste Vereinigung mittelständischer Bauunternehmen im deutschsprachigen Raum seit 50 Jahren für Kontinuität im Baugewerbe. Um so lange erfolgreich am Markt zu bestehen, braucht es neben Kontinuität allerdings auch die Fähigkeit, sich an den Zeitgeist anzupassen. „In unserer Geschichte haben wir bewiesen, dass uns eine Leidenschaft für den permanenten Wandel auszeichnet. So haben wir beispielsweise bereits 1981 unser erstes Energiesparhaus auf den Markt gebracht und waren damit deutlich der Zeit voraus“, erklärt Blanka Bohmann, Geschäftsführerin des Baumeister-Haus Kooperation e.V.



Um die Innovationskraft auch zukünftig aufrechtzuerhalten, wurde im Juni 2017 erstmalig der Baumeister-Haus Innovationspreis vergeben. Die Auszeichnung würdigt besonders zukunftsträchtige und innovative Ideen, eingereicht von Mitarbeitern der Partnerunternehmen.



Der erste Platz des Innovationspreises 2017 ging an Roswitha Hilpert von Projektbau Mutter aus Waldshut-Tiengen. Ihre Idee: Dankeskarten, die Bauherren an Handwerker geben können, mit deren Arbeit sie besonders zufrieden sind. In Zeiten von Digitalisierung und einer zunehmenden Anonymisierung überzeugt diese Idee in erster Linie durch ihre Einfachheit und persönliche Note. Sie stärkt sowohl die Bindung zwischen dem Bauunternehmen und den Bauherren als auch die Verbindung zu den Handwerkern.

„Die Dankeskarten richten den Blick auf positive Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben“, lobte das Innovationspreiskomitee.



Den zweiten Platz vergab das Komitee an Julia Korte und Lars Weitkamp von der Verfuß GmbH aus Hemer für ihre Idee, Sonderwünsche der Bauherren durch einen Sonderwunschkatalog zu managen. „Die Wünsche des Kunden werden durch die Vielfalt im Katalog ernst genommen. Gleichzeitig erhält der Kunde Hilfestellung bei seiner für ihn individuellen Ausstattungswahl. Durch das Sonderwunschmanagement wird diese Individualität in einen routinemäßigen Ablauf umgesetzt“, begründete das Komitee seine Entscheidung. Die professionelle Abwicklung erhöht die Kundenzufriedenheit und spart darüber hinaus Zeit, Kosten und Nerven bei Bemusterungsgesprächen, Kalkulation und Angebotserstellung.



Das Siegerpodest komplettierte Diana Klein vom Bauunternehmen Lindemann aus Stade für ihre Idee, eine Station mit einem intuitiven Touch-Bildschirm einzurichten, um so junge Menschen für das Bauhandwerk zu begeistern. „Auch wenn so nicht für alle Partner umsetzbar, zeigt dieses Projekt die Wertschätzung für Mitarbeiter und die hohe soziale Verantwortung unserer Unternehmen bei der Gewinnung und Entwicklung von Nachwuchskräften. Dem immer schwieriger werdenden Arbeitsmarkt wird dadurch aktiv entgegengetreten“, urteilte die Jury. Die nächste Generation der Nachwuchskräfte ist in der digitalen Welt groß geworden. Sie über digitale Kanäle zu rekrutieren, ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Branche.



Der Innovationspreis ist praxisorientiert und garantiert, dass die Partner der Kooperation voneinander lernen können. Alle Baumeister-Haus Partnerunternehmen erhielten nach der Preisverleihung ein Booklet der eingereichten Ideen, wodurch der Erfahrungsaustausch gewährleistet wird. Der nächste Innovationspreis wird im Jahr 2019 verliehen.