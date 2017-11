Bauminister beraten Ã¼ber Konsequenzen nach Londoner Hochhausbrand

Wittenberg (dpa). - Die Baumminister der Länder beraten über mögliche Konsequenzen in Deutschland nach dem Londoner Hochhausbrand vom Sommer mit mehr als 70 Toten. Auf ihrer Konferenz in Wittenberg wollen sie klären, ob die Vorgaben zum Brandschutz bei Hochhäusern ausreichend sind. Allerdings warte man noch immer auf die genauen Untersuchungsergebnisse aus London, sagte Sachsen-Anhalts Bauminister Thomas Webel (CDU), der den Vorsitz der Konferenz hat. „Erst wenn wir die genaue Ursache kennen, können wir das auch hier überprüfen.“ Webel verwies auf die hohen Sicherheitsstandards in Deutschland. „Wir haben ein ganz anderes Baurecht als in England.“ Zwar sei Baurecht grundsätzlich Ländersache, erklärte ein Sprecher des Ministers. Es gebe jedoch eine Musterbauordnung mit Vorgaben zu Sicherheitsstandards für Hochhäuser. „Diese Musterordnung wird überprüft.“ Das Ergebnis der Prüfung sei offen.