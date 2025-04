Baumüller bietet je nach Anforderung an die Autonomie der Maschine auf der Baustelle ein vollelektrisches oder ein hybrides Antriebskonzept an. Abb.: Baumüller

Für den stationären und teilstationären Einsatz ist zudem eine vollelektrische Systemlösung für leistungsstarke Schredder zu sehen. Baumüller ist in Halle A3, Stand 313 vertreten.

Das Unternehmen nutzt nach eigenen Angaben seine jahrzehntelangen Erfahrungen aus der Motorenentwicklung sowie der Produktion von Elektromotoren und bietet seit mehreren Jahren energieeffiziente Komponenten und Komplettlösungen für hybride und vollelektrische Antriebssysteme an. Das Engineering-Haus von Baumüller, die Baumüller Anlagen-Systemtechnik, übernimmt dabei die Auslegung und Umsetzung innovativer Antriebskonzepte für Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen und setzt diese vollumfänglich, sprich von den Komponenten und dem Batteriemanagement über das Steuerungssystem bis zur nutzerfreundlichen Bedienoberfläche, aus einer Hand um.

Mit ihrem dynamischen und kraftvollen Fahrverhalten bieten Hybrid- und Elektrofahrzeuge neben einem emissionsfreien oder -reduzierten Betrieb zusätzliche Vorteile, wie reduzierte Wartungskosten, eine optimierte Ansteuerung des Fahrverhaltens oder der Anbauwerkzeuge sowie minimale Lärmemissionen.

Dieselelektrisches Hybridsystem

Für den Bereich der Traktionssysteme bietet das Unternehmen zwei Varianten an: Je nach Anforderung an die Autonomie der Maschine auf der Baustelle sowie die erforderliche Leistungsaufnahme im Betrieb können Baumaschinen mit batterieelektrischem Antrieb oder mit einem dieselelektrischen Hybridsystem ausgerüstet werden. Durch das hohe Anfahrmoment steigt der Fahrkomfort für den Anwender.

Ein besonders sparsamer Betrieb wird durch die Rekuperation von Bremsenergie möglich, heißt es seitens des Unternehmens. Baumüller bietet neben Traktionssysteme auch die Elektrifizierung von Nebenaggregaten.

Dies sind zum Beispiel elektrisch angetriebene Hydraulikpumpen für Arbeitshydraulik oder elektrische Nebenabtriebe. Geräusch- und emissionsarmes Fahren und Arbeiten sind dabei nur zwei der zahlreichen Vorteile. Elektrische, dezentrale Hilfsantriebe können durch eine effiziente Servohydraulik den Druck- und Volumenstrom gezielt zuschalten und regeln die bedarfsgerechte Pumpenleistung. Auf der bauma wird unter anderem der Regler b maXX mobil gezeigt.

Die Antriebslösung für kleinere mobile Anwendungen hat die Schutzart IP66 und kann im Vierquadrantenbetrieb sowohl das Fahrzeug antreiben als auch Energie rückspeisen. Für den mobilen Einsatz ist der wassergekühlte Regler schock- und vibrationsfest. Zudem ist er bei Temperaturen zwischen –25° und + 65 °Ceinsetzbar, informiert das Unternehmen.

Ein weiteres Exponat zeigt einen modifizierten Servomotor mit einer speziellen Anschlusstechnik ohne Klemmkasten. Da die Störkontur damit entfällt, eignet er sich perfekt als Pumpenantrieb, Fahrantrieb und Hilfsantrieb für Bau- und Landmaschinen. Er ist mit einer höheren Schutzklasse ausgestattet und hat ein 3-poliges Kabel für den Anschluss an den b maXX mobil.

Anbindung der Rotorwelle

In Zusammenarbeit mit den Experten für kundenspezifische Getriebe- und Kupplungstechnologie Nidec Desch Antriebstechnik GmbH & Co. KG bietet Baumüller eine Systemlösung für teilstationäre und stationäre Recyclinganlagen bestehend aus Steuerungs- und Antriebstechnik. Der Tevox Direct Drive hat eine perfekte Anbindung der Rotorwelle an den Antriebsstrang und punktet gegenüber elektrohydraulischen Antriebskonzepten unter anderem mit höherer Energieeffizienz und einer homogeneren Zerkleinerung. Der Tevox ist ebenfalls live mit einem Baumüller High-Torque-Motor DST2 auf dem Desch Messestand in Halle A3, Stand 415 zu sehen.