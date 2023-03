Schwerin (dpa). - Die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat das zurückliegende Jahr mit einem kräftigen Umsatzplus abgeschlossen. Als wesentlichen Grund nennt der Landesbauverband die zum Teil stark gestiegenen Preise. Nominal weise die Statistik für Betriebe mit 20 oder mehr Beschäftigten im Vergleich zu 2021 zwar ein Plus von 19,6 Prozent aus. „Preisbereinigt und damit real ist das aber nur ein Plus von 2,3 Prozent. Ein starker Monat Dezember mit zahlreichen Schlussrechnungen hat Schlimmeres verhindert. Tatsächlich trübt sich die Baukonjunktur ein”, konstatierte Hauptgeschäftsführer Jörn-Christoph Jansen. Die von der Statistik erfassten größeren Betriebe erzielten demnach Umsätze von insgesamt 2,1 Milliarden Euro.