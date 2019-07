Wiesbaden (ABZ). – Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude steigen weiter stark: Im Mai 2019 lagen sie um 4,7 % höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekanntgab. Demnach hatte der Anstieg im Februar bei 4,8 % gegenüber dem Vorjahreswert gelegen. Im Vergleich zum Februar 2019 erhöhten sich die Preise im Mai 2019 um 0,8 %. Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen von Mai 2018 bis Mai 2019 um 5,2 %. Den größten Anteil an den Rohbauarbeiten und am Gesamtindex für den Neubau von Wohngebäuden haben die Betonarbeiten und die Mauerarbeiten. Betonarbeiten sind gegenüber Mai 2018 um 5,3 % teurer geworden, Mauerarbeiten um 5,5 %. Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten kosteten 4,4 %, Erdarbeiten 7,1 % und Zimmer- und Holzbauarbeiten 3,6 % mehr als im Vorjahr.