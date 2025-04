Halle (dpa). - Ob auf dem Baugrundstück oder bei der Schönheitsreparatur – die Preise steigen im Februar weiter. Vor allem Erdarbeiten treiben die Baukosten in Sachsen-Anhalt in die Höhe.

Halle (dpa). - Ob auf dem Baugrundstück oder bei der Schönheitsreparatur – die Preise steigen im Februar weiter. Vor allem Erdarbeiten treiben die Baukosten in Sachsen-Anhalt in die Höhe.

Die Baupreise in Sachsen-Anhalt ziehen weiter an. Wie das Statistische Landesamt in Halle (Saale) mitteilte, lagen die Preise für den Neubau konventioneller Wohngebäude im Februar 2025 um 3,5…