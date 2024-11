Die Verkehrssicherung zählt zu den Hauptaufgaben von Straßenwärtern. Im Rahmen seiner Ausbildung unterstützte Mario Mohrmann zahlreiche Baustellen wie die Fahrbahnsanierung auf der A 111 in Berlin. Foto: Reiner Freese/X21de

Die Verkehrssicherung auf Autobahnen, Bundesstraßen oder in der Innenstadt gehören zu seinem Berufsalltag. Im Sommer absolvierte der 22-Jährige seine Ausbildung im Kompetenz-Center für Baustellen- und Verkehrssicherung von Zeppelin Rental in Berlin. Nicht nur für den Auszubildenden, sondern laut eigener Aussage auch für den erfahrenen Vermiet- und Baulogistikdienstleister ist das ein großer Erfolg: Mario Mohrmann ist der erste Absolvent, der bei Zeppelin Rental den Beruf des Straßenwärters erlernte.

Die dreijährige Ausbildung ist eine Verbundausbildung. In dieser Ausbildungsform lernt der Auszubildende alle praktischen und theoretischen Inhalte und Fähigkeiten nicht nur im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule, sondern auch in externen Partnerunternehmen und überbetrieblichen Lehreinrichtungen.



"Im Laufe meiner Ausbildung war ich für mehrere Wochen in verschiedenen Betrieben. Dort lernte ich Fertigkeiten, die zwar zum Beruf des Straßenwärters gehören, aber mir in meinem Ausbildungsbetrieb nicht begegnet sind", sagt Mario Mohrmann. Neben der Verkehrssicherung zählen auch Grünpflege, Winterdienst sowie das Arbeiten mit Holz, Stein und Metall zu den Tätigkeiten von Straßenwärtern.



"Im ersten Lehrjahr besuchte ich einen mehrwöchigen Lehrgang zum Mauern, im zweiten und dritten Ausbildungsjahr folgten noch weitere Kurse und Praktika beispielsweise in einem Holzbetrieb oder bei METON", erinnert sich Mario Mohrmann. Meton ist zu 100 % ein Tochterunternehmen von Zeppelin Rental und auf die Herstellung von Verkehrssicherungssystemen spezialisiert.

Aber nicht nur mit den Händen, sondern auch mit großen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten muss ein Straßenwärter arbeiten können. Im Laufe seiner Ausbildung machte der junge Mann zahlreiche Führerscheine und Kurse wie den Lkw-Führerschein, Motorsägen- oder Staplerschein. "Ein langweiliger Job im Büro wäre nichts für mich. Ich arbeite sehr gerne draußen und liebe die Abwechslung – denn auf der Straße ist kein Tag wie der andere", sagt Mario Mohrmann. Und langweilig wird es nicht: In seiner Ausbildung unterstützte er unter anderem die Verkehrssicherung für die Fahrbahnsanierung auf der A 111 oder den Berlin Marathon mit mehreren tausenden Läuferinnen und Läufern aus aller Welt.

"Junge Menschen zu Fachkräften von morgen auszubilden, ist uns bei Zeppelin Rental ein großes Anliegen. Mit der Verbundausbildung zum Straßenwärter gehen wir einen neuen Weg, um junge Talente zu fördern und ihnen einen erfolgreichen Berufseinstieg zu ermöglichen", sagt Michelle Kunig, Projektmanagerin für Strategie & Transformation bei der Baustellen- und Verkehrssicherung von Zeppelin Rental.



Der Beruf des Straßenwärters wurde bis 2021 vor allem im öffentlichen Dienst und weniger in privaten Unternehmen ausgebildet, erklärt Michelle Kunig. "Wir haben uns bewusst dazu entschieden, das Wissen und die Erfahrung unserer Kolleginnen und Kollegen an die nächste Generation weiterzugeben", führt Michelle Kunig aus. Da unser Geschäftsmodell nicht alle Aufgaben eines Straßenwärters abdecke, sei die Verbundausbildung die ideale Ausbildungsform für uns und unsere Auszubildenden. "Alle vorgegebenen Lerninhalte, die wir den Azubis nicht selbst vermitteln können, übernehmen Partnerunternehmen oder überbetriebliche Einrichtungen", sagt Michelle Kunig.