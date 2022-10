Plettenberg (ABZ). – Ein Loch im Bauzaun oder eine Lücke in einer Schutzwand sind nicht selten die einzigen "Gucklöcher" von außen, die übrig bleiben, wenn in Innenstädten gebaut wird. Der direkte Blick auf das Baugeschehen bleibt Passanten und neugierigen Kinderaugen in der Regel verborgen.

Das System Optiboard ist ein Hardcover-Kassetten-Bekleidungssystem aus Aluminium und eignet sich laut Hersteller für Gerüste aller Art. Foto: MJ Gerüst

Baustellenabsicherungen dienen dem Sicht-, Staub-, Lärm- und Diebstahlschutz. Während der Passant neben der Baustelle früher selbst schauen musste, dass er nicht über Hindernisse wie zum Beispiel Kanthölzer stolpert oder sich seine Kleidung an staubigen Baustelleneinrichtungen verschmutzt, muss heute dafür Sorge getragen werden, dass Passanten durch die Baustelle keinen Schaden erleiden können, erklärt das Unternehmen MJ Gerüst.

Die zeitgemäße Baustelle ist demnach dort, wo mit Publikumsverkehr zu rechnen ist, in geeigneter Form abzusichern. Zum einen ist das unbefugte Betreten der Baustelle zu verhindern, zum anderen sind Gefahren und Emissionen, die von der Baustelle ausgehen, nach außen soweit wie möglich auszuschließen, beziehungsweise auf ein unvermeidbares, in Bezug auf Verletzungen auf jeden Fall risikofreies Minimum zu reduzieren.

Ein Fall aus der Praxis

Ein stark sehbehinderter Passant erleidet beim Passieren eines Fußgängerschutzgangs unter einem Fassadengerüst eine – zum Glück nur leichte – Verletzung durch ein in das Lichtraumprofil ragendes Gerüstrohr. Die Folge sind Schadenersatz, Schmerzensgeld und Bußgeld für den Verursacher. Hierbei werden der ausführende Betrieb, der Generalunternehmer, der Planer und auch der Bauherr gesamtschuldnerisch in die Pflicht genommen.



Vermeidbarer Ärger, hätte man vorher genauer hingeschaut, so MJ Gerüst. Es ist also erforderlich, die zeitgemäße Baustelle so sicher wie möglich vom angrenzenden Passantenverkehr zu trennen, um solche Folgen zu vermeiden.

Außenkanten von Baustellen werden oft und vor allem in den Innenstädten vom Gerüst gebildet. Um die Anforderungen der Baustellenabsicherung zu erfüllen, hat die Firma MJ-Gerüst GmbH aus Plettenberg eigenen Angaben zufolge gleich eine ganze Reihe an Produkten entwickelt. Hierbei handelt es sich sowohl um reine Schutzsysteme als auch um optische Leitsysteme.

Für Gerüste jeder Art geeignet

Das System Optiboard ist ein Hardcover-Kassetten-Bekleidungssystem aus Aluminium für Gerüste aller Art. Es ist laut Hersteller sowohl für die Anwendung nur bis etwa 3 m im Passantenschutz als auch für vollflächige Anwendungen bis in große Höhen geeignet.



Das Optiboard minimiert demnach Emissionen aller Art, die von der Baustelle ausgehen. Lärmschutz steht dabei ebenso im Vordergrund wie der Schutz vor Staub und Schmutz. Zudem werden Gefahren von außen für die Baustelle unterbunden. Witterungseinflüsse, unbefugtes Betreten, fließender Verkehr und dergleichen werden wirksam abgeschirmt. Aufgrund der nahezu luftdichten Montagmöglichkeit wird sogar das Heizen der Baustelle ermöglicht.



Mit den vielen Zubehörteilen wie Licht- und Eckkassetten kann jede Gerüstkontur mit dem Schutzsystem verschlossen werden, erklärt das Unternehmen. Die Ergänzung für das System Optiboard ist ihm zufolge die Baustellentür. Mit der MJ-Befestigungseinheit könne die Bautür werkzeuglos systemintegriert eingebaut werden. Mit einer lichten Breite von 1,2 m ist die MJ-Bautür als Fluchtweg und als Rettungsweg geeignet.



Die Bautür ist mit normalen Schlössern ebenso verfügbar wie mit Panik-Funktionsschlössern für die Fluchtweganwendung. Mit dem Schutzwandprofil aus Aluminium hat MJ-Gerüst ein Produkt im Portfolio, welches genau auf die Situation der Abtrennung im Bereich von Fußgängerzonen zielt, so das Unternehmen.



Bis zu einer Höhe von etwa 2,5 m kann mit dem Profil in Verbindung mit den regulären Gerüstsystemböden oder auch handelsüblichen Holzböden oder anderweitigem Plattenmaterial bis etwa 5 cm Dicke ein massiver Schutz erstellt werden. Durch die robusten Bauteile wird laut Hersteller der Fußgängerbereich auch gegen grobe Einwirkungen wie zum Beispiel beim Abbruch geschützt.



Mit einer lichten Breite von 1,2 m ist die MJ-Bautür dem Hersteller zufolge als Fluchtweg und als Rettungsweg geeignet. Foto: MJ Gerüst

Profile als Sonderteile vorhalten

Der Gerüstbauer hat lediglich die Profile (etwa 20 Stück für 50 lfd. M.) als Sonderteile vorzuhalten und verwendet ansonsten die Bauteile aus dem Bestand. Die Schutzwandprofile sind zusätzlich mit Nuten für Kederplanen ausgestattet, um auch staubdichte Wände schnell errichten zu können.

Um schnell und einfach eine einwandfreie Markierung der Baustelle und der Gerüste im Fußgängerbereich zu erstellen, eignen sich nach Angaben des Herstellers die MJ-Warn- und Schutzbaken in idealer Weise. Die Bauteile entsprechen den Anforderungen der Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) und die retro-reflektierenden Element gewährleisten Sicherheit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Die Baken haben auf der Rückseite zwei unverlierbare, drehbare Halbkupplungen. Damit ist die Montage an jedem Gerüstrohr möglich, egal ob senkrecht, waagerecht oder diagonal, so der Hersteller.

Warn- und Leitmarkierungen sicher anbringen

Mit dem Markierungsband bietet MJ-Gerüst eigenen Angaben zufolge die Möglichkeit, Warn- und Leitmarkierungen vor Ort anbringen zu können. Die Folie ist selbstklebend und haftet auf den üblichen Untergründen. Durch die retro-reflektierende Oberfläche werden die Funktionen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gewährleistet. Sowohl die Schutzsysteme als auch die optischen Leitsysteme werden lagermäßig vorgehalten und sind für den Gerüstbauer jederzeit abrufbar.