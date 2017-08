02.09.2017 - 10:44 Baustraßenmeisterei Handgeführte Schlegelmäher im Einsatz

Bautzen (ABZ). – Im Herbst 2016 lieferte die AS-Motor Germany GmbH & Co. KG eine Flotte von fünf Schlegelmähern des Typs AS 901 nach Bautzen aus. Im Frühjahr 2017 war es Zeit, nachzufragen, wie sich die handgeführten Hochgrasmäher bewährt haben. Ein AS 901 SM ging nach Nostitz, wo eine der sechs Straßenmeistereien im Landkreis Bautzen sitzt. Von hier aus werden knapp 270 km...