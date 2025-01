Der Ursprung der NR-Unternehmensgruppe liegt in der Firmengründung der NR Tiefbau GmbH im Jahr 1995 durch die beiden Gesellschafter Thomas Noll und Uwe Rüger. Neben der Ausführung sämtlicher Leistungen für den Tief- und Rohrleitungsbau in offener Bauweise zählt ebenso die grabenlose Leitungsverlegung mit ständig neuen, innovativen und kostensparenden Lösungen zu den täglichen Aufgaben, mit denen sich das Unternehmen beschäftigt.

Oelsnitz (ABZ). –Heute besteht die Unternehmensgruppe aus den Unternehmen NR Tiefbau GmbH, NR Bohrtechnik GmbH und NR Umwelttechnik GmbH, sowie den Unternehmungen PLANpro3 und SDT (Saxony Drilling Tools). Während sich die Tiefbau GmbH vor allem im Raum Sachsen und Hessen bewegt, sind die Tätigkeiten der anderen Unternehmen sogar bundesweit ausgerichtet. Mit insgesamt 55 engagierten Mitarbeitern und einem modernen Fuhrpark, der unter anderem auch große Saugbagger beinhaltet, habe sich das Unternehmen einen soliden Platz als Hersteller für die Wasserversorgung erarbeitet. Mit Nikolas und Nils Rüger, sowie Sebastian Noll ist bereits die zweite Generation im Unternehmen integriert, wobei Sebastian Noll, wie sein Vater, mehr den kaufmännischen Teil und die Familie Rüger mehr den operativen Teil der Verantwortungen übernehmen.

Entscheidung für Mobilbagger

Solide moderne Technik ist für dieses Unternehmen eine wichtige Basis für die Durchführung der Arbeiten, teilt Hersteller Hydrema mit. Schon seit vielen Jahren zählt ein Dumper des Herstellers zur Ausstattung im Unternehmen und man sei froh, durch den Einsatz dieser Maschine den Materialtransport auch auf schwierigen Bodenverhältnissen stets gelöst bekomme.

Als nun die Entscheidung anstand, einen kompakten aber doch kräftigen Mobilbagger anzuschaffen, besann sich Nikolas Rüger auf die Erfahrungen eines befreundeten Unternehmens, der seit Jahren mit einem Mobilbagger MX18 von Hydrema arbeite und damit eindrucksvolle Leistungen auf den Baustellen vollbringe. "Ich erinnerte mich, dass sich diese Maschine durch sehr gute Hubkräfte auszeichnete und ich habe dann die vielen Presseberichte über die Maschine gelesen. Als ich dann auch die Information gesehen habe, dass die Firma Kohrmann Baumaschinen GmbH, mit denen wir über die Niederlassungen Glauchau und Chemnitz seit Jahren gut zusammenarbeiten, die Hydrema-Vertretung übernommen hat, organisierten wir schnell über diesen Weg ein entsprechendes Vorführgerät."

Nikolas Rüger ist einer der beiden Söhne von Uwe Rüger, die in dem Unternehmen geschäftsführend tätig sind – und er ist auch selbst in der Lage einen Bagger zu fahren.

Deshalb habe er es sich auch nicht nehmen lassen, die Maschine selbst zu testen. "Ich kann zwar nicht so gut fahren, wie unsere Vollzeit-Profifahrer, aber ich kann doch auch sehr gut beurteilen, was eine Maschine kann. Und mir ist sofort aufgefallen, dass der von uns getestete MX17G sehr schnell, feinfühlig und präzise arbeitet."

Auch die Bauweise mit dem seitlich montierten Motor und die dadurch erzeugte gute Sicht nach hinten seien ihm sofort positiv aufgefallen. "Aber noch bemerkenswerter war der Unterschied zu anderen Wettbewerbern, wenn es um die Hubkraft geht. Da macht der Hydrema MX City-Bagger wirklich einen Unterschied aus. So souverän, wie wir die schwere Schacht-Verbau-Box setzen konnten; das war schon sehr überzeugend", sagte Rüdiger.

Gute Technik für Erfolg elementar

Auch Profi-Fahrer Peter Georgi, der sonst ein süddeutsches Fabrikat bevorzuge, habe sich immer gefreut, wenn er mit dem Bagger arbeiten könne. "Es ist für uns sehr wichtig, dass unsere Fahrer mit bestmöglicher Technik arbeiten, denn nur so kann man auch die bestmögliche Arbeit erhalten. Und nur ein motivierter Fahrer leistet auch gute Arbeit."

Michael Hohlwein, Vertriebsleiter bei Kohrmann Baumaschinen, ist sehr zufrieden mit der NR Unternehmensgruppe einen weiteren wichtigen Kunden aus der Region für den dänischen Hersteller gewonnen zu haben. "Wir bieten mit dem Maschinenprogramm von Hydrema nicht nur einfache Baumaschinentechnik an, sondern bieten Maschinen, die den Unterschied für den Unternehmer ausmachen. Die Alleinstellungsmerkmale, die in dieser hochwertig hergestellten Maschine stecken, bieten dem Unternehmer eine Effizienz auf der Baustelle, mit der er sich den Ertrag seiner Tätigkeiten sichern kann", sagt Hohlwein.

Kein Bagger sei so kompakt und bei Bedarf so groß und kräftig, wie der City-Bagger aus Dänemark. Der skandinavische Komfort und die Sicherheitsmultiplikatoren, die in dieser Maschine steckten, machten den großen Unterschied zu anderen Maschinen aus. "Ich biete also nicht nur eine Maschine an, mit der man erwarten kann, bestimmte Arbeiten zu vollziehen, sondern liefere gleich schon Problemlösungen durch Alleinstellungsmerkmale, die so von keinem anderen geliefert werden können", ist sich Hohlwein sicher.

Er ergänzt: "Wenn Kunden reihenweise behaupten, dass sie keinen Kran mehr auf der Baustelle brauchen und auch ansonsten die Arbeiten viel schneller und unkomplizierter bewältigen können, weil die Maschine so universell einsetzbar ist, dann sind das richtig gute Gründe."

Baustellen bestens versorgen

Peter Gerlach, Prokurist und verantwortlich für Disposition und Einkauf bei der NR-Unternehmensgruppe bestätigt, dass nicht nur die angenehme und unkomplizierte Zusammenarbeit mit Kohrmann Baumaschinen wichtig ist, sondern eben auch die Tatsache, dass die Baukolonnen auf den Baustellen durch gute Technik bestens versorgt sind. "Wenn eine Maschine überall in die engen Baustellen hineinpasst und trotzdem mit großer Kraft Material bewegen kann, dann habe auch ich als Disponent nicht ständig neue Anforderungen nach weiteren zusätzlichen Maschinen. Abgesehen von dem Beschaffungsprozess sind dann weitere Transportkosten und die Wartezeit auf der Baustelle, bis die zusätzliche Maschine vor Ort ist, ein erheblicher Kostenfaktor."